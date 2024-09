Il legislatore repubblicano ha concesso opportunità di lavoro al suo interesse romantico e al figlio della sua fidanzata, come riportato dal New York Times.

Nel 2023, come riportato dal New York Times, D'Esposito ha rapidamente reclutato la coppia per il suo team poco dopo essere stato insediato. I documenti pubblici mostrano che sono stati pagati circa $30,000 con fondi dei contribuenti, tutti accessibili al pubblico. Il manuale etico della Camera dei Rappresentanti proibisce esplicitamente ai membri di assumere parenti stretti.

Questa rivelazione potrebbe avere un impatto significativo sulle prospettive di rielezione di D'Esposito, considerato il suo stretto margine di vittoria contro la democratica Laura Gillen due anni fa e il ruolo cruciale del distretto nella corsa per il controllo della Camera. D'Esposito e Gillen si sfidano ora in un rematch serrato, con il distretto etichettato come zona calda da entrambi i partiti.

D'Esposito si è difeso pubblicamente dalle accuse, affermando che il suo lavoro non gli ha impedito di adempiere ai suoi doveri per il 4° distretto di New York e che mantiene alti standard etici. Ha attaccato il report come una "campagna denigratoria" di natura politica, lasciando intendere di non aver contestato le sue affermazioni.

D’Esposito ha rifiutato di rispondere alle ripetute domande sulla situazione ai Campi del Campidoglio lunedì sera, sostenendo che l'inchiesta era stata intrapresa per motivi politici.both his partner and mistress confirmed the New York Times' reporting in brief conversations.

Nel 2017, D'Esposito, che aveva una stretta relazione con la macchina repubblicana influente della contea di Nassau, ha aiutato a far ottenere un lavoro nella amministrazione locale alla sua partner e al figlio dopo la sua nomina nel consiglio comunale di Hempstead. Gillen, che era il supervisore della città in quel momento, è stata eletta poco dopo.

D'Esposito è stato eletto nello stesso ciclo elettorale dell'ex rappresentante ora screditato George Santos, che ha vinto il distretto congressuale vicino del 3° prima di essere smascherato come bugiardo. Santos ha признался a accuse di furto di identità e frode telematica, con la sentenza fissata per febbraio.

Mentre lo scandalo di Santos guadagnava slancio, D'Esposito, che rappresentava il 4° distretto congressuale, ha criticato aspramente Santos e ha chiesto le sue dimissioni. D'Esposito ha addirittura reso la sua sede disponibile per i costituenti di Santos durante una conferenza stampa virtuale, che è stata seguita dai leader repubblicani locali.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha espresso il suo sostegno a D'Esposito, affermando di non aver ancora parlato con D'Esposito, ma che la sua dichiarazione era sufficiente per dimostrare che il report era di natura politica. Ha aggiunto che D'Esposito era impegnato per il suo distretto.

Johnson ha messo in guardia contro la focalizzazione sulle accuse, data la stretta tabella di marcia elettorale e l'impegno di D'Esposito per i suoi costituenti. Ha anche elogiato la popolarità di D'Esposito tra i suoi costituenti.

Il whip repubblicano della Camera Tom Emmer ha ignorato le domande su un'inchiesta etica concentrandosi sul progetto di legge di bilancio della settimana.

Altri politici dello stato di New York sono rimasti in silenzio dopo il report, con il repubblicano Marc Molinaro che si è riferito alla questione come a una questione privata. Molinaro ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Quando CNN ha contattato il repubblicano Nick LaLota per un commento, ha affermato di essere al telefono.

D'Esposito ha recentemente invitato l'ex presidente Donald Trump nel suo distretto per un comizio al Nassau Coliseum, dove i repubblicani di Long Island erano ansiosi di conservare i loro guadagni elettorali del 2022 nei sobborghi della città di New York. Il comizio di Trump ha dato un significativo boost al GOP, con il partito che ha vinto quattro seggi e una corsa serrata nella parte settentrionale dello stato nelle elezioni di metà mandato.

Questo report è stato contribuito da CNN's Haley Talbot, Annie Grayer, Sam Fossum e Manu Raju.

L'assunzione controversa della partner e della amante di D'Esposito ha sollevato preoccupazioni circa il possibile favoritismo politico, potenzialmente danneggiando la sua immagine nelle prossime elezioni. I principi enunciati nel manuale etico della Camera dei Rappresentanti potrebbero essere sottoposti a scrutinio alla luce di questa situazione.

