Il legislatore iraniano approva il governo guidato dal presidente Peskhkian.

Prima del voto parlamentare, Peseschkian ha riconosciuto di aver favorito inizialmente individui specifici per il suo gabinetto. Tuttavia, quando si è reso conto che non c'era un consenso unanime, ha ceduto e ha fatto compromessi. Per lui, raggiungere una decisione di consenso sulla composizione del nuovo governo era più importante della sua preferenza per un gabinetto ideale.

Il quotidiano riformista "Etemad" ha riferito che l'approvazione parlamentare di tutti i candidati ministeriali del presidente nel giorno di mercoledì è stato un evento storico, segnando la prima volta in 23 anni.

Dopo il voto, Peseschkian ha condiviso una foto su X con il presidente conservatore del parlamento Mohammed Bagher Ghalibaf e il presidente della Corte Suprema dell'Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, con la didascalia "Consenso per l'Iran". Ghalibaf ha assicurato il continuo sostegno del parlamento al governo nell'affrontare i problemi del paese.

Peseschkian è uscito vittorioso dalle elezioni presidenziali dell'Iran di luglio, servendo come unico candidato riformista. La sua vittoria era richiesta a causa dell'incidente di elicottero che ha causato la morte del presidente Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian in maggio.

Il nuovo ministro degli Esteri, Aragtschi, è noto per la sua disponibilità a comunicare con l'Occidente e ha promesso il suo sostegno all'"Asse della Resistenza", un'alleanza che comprende l'Iran e le organizzazioni anti-israeliane come Hamas e Hezbollah. Aragtschi ha giocato un ruolo significativo nelle trattative nucleari con l'Occidente nel 2013, che ha portato a un accordo nucleare nel 2015. Tuttavia, l'accordo è crollato successivamente al ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel 2018.

Il gabinetto di Peseschkian include solo una donna, la ministra delle Strade e dello Sviluppo Urbano Farsaneh Sadegh. È la seconda ministra donna dalla fondazione della Repubblica Islamica dell'Iran nel 1979. Il ministero della Difesa è ora guidato dal generale Asis Nasirsadeh, un ex comandante dell'aeronautica.

Peseschkian ha affrontato critiche all'interno del campo riformista per aver nominato politici conservatori del governo precedente di Raisi. Inoltre, è stato criticato per non aver incluso rappresentanti delle minoranze etniche e religiose nel suo gabinetto e per aver nominato meno donne.

Dopo aver condiviso la foto che celebra il consenso, Peseschkian ha sottolineato l'importanza dell'evento condividendo diversi estratti da voti parlamentari storici sulla sua piattaforma social. Gli estratti hanno mostrato le sfide e i compromessi fatti per raggiungere l'unità nelle nomine del governo.

Guardando avanti, Peseschkian ha riconosciuto la necessità di affrontare le critiche all'interno del suo campo riformista e ha promesso di includere voci più diverse e rappresentanza di genere nelle future decisioni del gabinetto.

