Il legislatore cinese aumenta l'età di pensionamento per le donne oltre i 50 anni, con l'obiettivo di rafforzare le finanze nazionali.

Per la prima volta dal 1950, la Cina ha aumentato l'età pensionabile. Lo scorso venerdì, il parlamento ha votato per far ritirare gli uomini a 63 anni invece che a 60, come riferito dai media di stato. L'età pensionabile per le donne dipenderà dalla loro professione, variando tra 55 e 58 anni. Attualmente, i lavoratori delle fabbriche in Cina possono andare in pensione a 50 anni, mentre le donne che lavorano in ufficio possono ritirarsi a 55 anni.

Le nuove linee guida per le pensioni saranno gradualmente attuate nel corso di un periodo di 15 anni, a partire da gennaio. Ad esempio, un uomo nato a gennaio 1971 potrebbe ritirarsi ad agosto 2032 a 61 anni e 7 mesi, secondo un grafico fornito. Un uomo nato a maggio 1971 potrebbe ritirarsi a gennaio 2033 a 61 anni e 8 mesi.

La Cina si aspetta una diminuzione della popolazione. L'età media della forza lavoro sta aumentando, rendendo necessario questo cambiamento. Secondo lo scienziato Xiujian Peng, che studia lo sviluppo della popolazione cinese e le sue implicazioni economiche all'Università di Victoria in Australia, "Stiamo assistendo a un aumento delle persone che raggiungono l'età pensionabile, che esercita una forte pressione sul fondo pensione. Credo che sia giunto il momento di prendere provvedimenti significativi". L'età pensionabile stabilita negli anni '50 si adattava a un'aspettativa di vita di circa 40 anni a quel tempo.

Entro la fine del 2023, si stima che circa 300 milioni di persone in Cina avranno più di 60 anni. Questo numero è previsto aumentare a 400 milioni entro il 2035, superando la popolazione degli Stati Uniti. L'Accademia cinese delle scienze sociali aveva precedentemente previsto che il fondo pensionistico statale si sarebbe esaurito entro quella data. "È una sfida ovunque", ha osservato Yanzhong Huang del think tank Council on Foreign Relations. "Tuttavia, in Cina, con la sua vasta popolazione anziana, la sfida è ancora più acuta".

Inoltre, ci sono meno nascite a causa delle difficoltà finanziarie che scoraggiano i giovani dal avere figli. Nel 2022, l'Ufficio nazionale di statistica ha confermato un cambiamento dalla crescita della popolazione al calo. Nel 2023, la popolazione ha continuato a diminuire, riducendosi di 2 milioni di persone.

Data l'aumento delle persone che raggiungono l'età pensionabile, le imprese in Cina si aspettano di investire in più casse per gestire l'afflusso di pensionati che prelevano le loro pensioni. L'aumento dell'età pensionabile porterà anche a un periodo più lungo di vendite nei negozi al dettaglio, poiché i pensionati avranno più tempo per spendere i loro risparmi per la pensione.

