- Il leggendario giorno di Steve McQueen al timone di Monaco sta per arrivare al culmine.

Sotheby's si prepara a mettere all'asta un orologio estremamente raro che è stato in proprietà privata per oltre 50 anni. Uno dei soli quattro esemplari Tag Heuer Monaco, indossato dall'attore Steve McQueen su un bracciale di cuoio nel film "Le Mans", sarà venduto a dicembre. L'orologio, un Tag Heuer Monaco 1133B, è stato apparentemente acquistato da un meccanico di nome Bevan Weston dal maestro di proprietà del film dopo le riprese. Weston, che ha lavorato su una delle Ferrari presenti nel film, ha poi indossato l'orologio anche durante gli eventi di gara. Sotheby's riferisce che l'orologio è stato in possesso del suo attuale proprietario per circa 40 anni, che lo ha venduto a un collezionista circa 13 anni fa per circa $75,000. Il collezionista ha ora concesso l'orologio alla casa d'aste, probabilmente aspettandosi un notevole ritorno sull'investimento.

Sotheby's Si Aspetta Una Vendita A Seven-Figure

La rivista specializzata Hodinkee stima il valore del Monaco a un conservativo $500,000 a $1 milione. Tuttavia, considerando le vendite precedenti degli altri esemplari con bracciale di cuoio dal film, questo potrebbe essere solo il prezzo di partenza. Quattro anni fa, un tale orologio è stato venduto da Phillips per oltre $2 milioni, mentre altre transazioni risalgono a più di 12 anni fa. Anche se è improbabile che l'orologio in asta batterà il vecchio record, potrebbe comunque comandare un prezzo elevato a causa della sua rarità. Il lotto di Phillips era un orologio che era rimasto con McQueen dopo il film, che potrebbe avere maggior significato per i collezionisti.

Tuttavia, con due degli orologi ospitati nel museo aziendale di Tag Heuer, questo potrebbe essere l'ultima occasione per possedere questo vero e proprio oggetto di scena per un po' di tempo, che potrebbe influire sul suo prezzo. Ma anche senza il suo famoso proprietario, il Tag Heuer Monaco si distingue per il suo design quadrato distintivo, il quadrante blu e i due subquadranti bianchi. La sua apparizione in "Le Mans" non è stata un caso isolato; nella quinta stagione di "Breaking Bad", Walter White riceve un moderno Monaco (probabilmente un CAW2111.FC6183) da Jesse Pinkman, rendendolo familiare anche ai giovani spettatori.

L'Influenza Di Steve McQueen Sui Orologi

Il Tag Heuer Monaco non è l'unico orologio reso famoso e desiderabile da Steve McQueen. Qualunque cosa indossasse al polso diventava un bestseller. Oltre al Monaco, McQueen è stato visto indossare un Rolex Submariner, un tedesco Hanhart 417 ES, un Jaeger-LeCoultre Memovox e un Benrus. L'influenza degli attori famosi sul valore e sulla popolarità degli orologi è evidente nell'orologio da polso più costoso mai venduto all'asta. Il Rolex Daytona indossato da Paul Newman detiene ancora il record, raggiungendo $17,7 milioni nel 2017. Senza la sua storia e il famoso proprietario precedente, probabilmente sarebbe valso molto meno.

Questo raro orologio Tag Heuer Monaco, indossato da Steve McQueen nel film "Le Mans", sarà messo all'asta a Le Mans stessa, aggiungendo alla sua importanza storica. L'asta, ospitata da Sotheby's a dicembre, potrebbe potenzialmente vedere l'orologio superare la sua stima di prezzo di $500,000 a $1 milione, dati i prezzi elevati raggiunti da pezzi simili alle aste precedenti.

Leggi anche: