Il leggendario giocatore di basket Dikembe Mutombo si è fatto vivo a 58 anni

Entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel 2015, fu un otto volte NBA All-Star e vinse il titolo di Difensore dell'Anno NBA per quattro volte.

Le sue doti difensive – primato nella NBA in stoppate per cinque stagioni consecutive durante un carriera di 18 anni e ritiro come secondo miglior stoppatore della NBA – erano completate da un ampio e gioioso sorriso.

Nato nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), il centro alto 2,13 metri, Dikembe Mutombo, arrivò all'Università di Georgetown a Washington nel 1987 con una borsa di studio e guadagnò fama dopo aver rejoint la squadra di basket nel suo secondo anno.

Fu scelto come quarto nella Draft NBA del 1991 dai Denver Nuggets.

Fuori dal campo, il centro alto fu noto per il suo lavoro umanitario. Nel 1997, due anni prima di ritirarsi dalla NBA, Mutombo fondò la Dikembe Mutombo Foundation con l'obiettivo di migliorare l'istruzione e gli standard di vita nella RDC.

Nel 2022, la NBA ha rivelato che Mutombo stava ricevendo cure per un tumore cerebrale ad Atlanta.

La lega ha confermato che era circondato dalla sua famiglia quando è morto lunedì.

Il Commissario NBA Adam Silver ha rilasciato una dichiarazione, dicendo: "Dikembe Mutombo era incredibilmente più grande che mai. In campo, era uno dei migliori stoppatori e giocatori difensivi della storia NBA. Fuori dal campo, ha riversato il suo cuore e la sua anima nell'aiutare gli altri.

"Non c'era nessuno più degno di Dikembe per servire come primo Global Ambassador della NBA. Era un umanitario nel suo nucleo. Amava ciò che il basket poteva fare per creare un impatto positivo sulle comunità, specialmente nel suo paese natale, la Repubblica Democratica del Congo, e in tutta l'Africa. Ho avuto la fortuna di viaggiare per il mondo con Dikembe e di osservare la sua generosità e compassione personalmente. Era sempre presente agli eventi NBA negli anni – con il suo contagioso sorriso, voce profonda e caratteristico gesto di rimprovero che ha conquistato i cuori dei fan di basket di ogni generazione.

"Lo spirito indomabile di Dikembe persiste in coloro che ha aiutato e ispirato durante la sua vita straordinaria. Sono tra molti le cui vite sono state influenzate dal grande cuore di Dikembe, e lo sentirò profondamente. A nome di tutta la famiglia NBA, estendo le mie più sincere condoglianze alla moglie di Dikembe, Rose, e ai suoi figli; ai suoi numerosi amici; e alla comunità globale del basket che lui amava sinceramente e che lo ricambiava," ha detto la dichiarazione di Silver.

La sua passione per gli sport si estendeva oltre il basket, in quanto ha sostenuto anche diverse squadre di calcio nella sua terra natale.

Dopo il ritiro dal basket professionistico, Mutombo ha continuato a promuovere l'importanza dell'attività fisica e dello sport nel suo lavoro filantropico.

