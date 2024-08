Il leggendario doppiatore Rainer Brandt e' morto.

Ha prestato la sua voce inconfondibile a superstar come Elvis Presley, Tony Curtis o Jean-Paul Belmondo. Ora, il doppiatore Rainer Brandt si è spento all'età di 88 anni. L'attore Terence Hill è grato per il loro ultimo incontro.

Piangiamo la perdita dell'attore, doppiatore e sceneggiatore di dialoghi Rainer Brandt. Come confermato dalla sua famiglia a "Bild", è morto serenamente a casa sua il 1° agosto, all'età di 88 anni.

Nel corso dei decenni, Brandt ha prestato la sua voce tedesca a numerosi leggendi dell'intrattenimento, tra cui Elvis Presley, la star di Hollywood Tony Curtis e il divo del cinema francese Jean-Paul Belmondo. Inoltre, ha scritto le battute umoristiche per le versioni tedesche dei film che vedevano protagonisti la coppia di attori italiani Terence Hill e Bud Spencer.

Brandt ha iniziato la sua carriera negli anni '50 quando, per caso, ha fatto un'audizione per uno studio di sincronizzazione invece che per uno studio cinematografico. Simultaneamente, ha frequentato una scuola di recitazione presso la Max Reinhardt School di Vienna. Come attore, ha recitato in vari film e serie e ha anche lavorato a teatro.

Rainer Brandt lascia la moglie Ursula Heyer, anch'ella doppiatrice e attrice. La coppia ha due figli che hanno seguito le orme dei loro genitori. Sua figlia Judith ha prestato la voce a Sophie Marceau e Monica Bellucci, mentre suo figlio Andrej Brandt ha doppiato Larry Hovis in "Kelly's Heroes".

Terence Hill rende omaggio

Terence Hill ha già parlato della morte di Rainer Brandt. In un'intervista a "Bild", ha detto che Brandt ha giocato un "ruolo enorme" nel rendere i loro film di successo ancora più popolari in Germania. Ha espresso il suo dispiacere per la sua morte, dicendo: "Il suo umorismo era fantastico e ha riunito molte persone. Abbiamo avuto un bel ricongiungimento a Berlino qualche anno fa, che ricordo con affetto".

Sull'account Instagram ufficiale del compianto Bud Spencer, che è morto nel 2016, si legge: "Abbiamo appena saputo della morte di Rainer Brandt. È stato fondamentale per il successo di Bud Spencer e Terence Hill in Germania. Non era solo un doppiatore, ma anche uno sceneggiatore di dialoghi che ha inventato il cosiddetto 'Schnodderdeutsch', rendendo Hill e Spencer i beniamini dei fan in Germania. Ha anche giocato un ruolo significativo nel successo della serie televisiva 'The Persuaders' con Roger Moore e Tony Curtis, con le sue iconiche battute come 'Sella il Dachshund' ancora popolari oggi. Grazie per il tuo lavoro, che ci farà ridere per molto tempo". Molti fan di Rainer Brandt stanno probabilmente pensando la stessa cosa.

