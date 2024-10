Il leggendario attore John Amos, famoso per i suoi ruoli in 'Good Times' e 'Roots', è morto all'età di 84 anni.

Parlò con CNN al telefono il 21 agosto, rivelando che Amos era morto a Los Angeles per cause naturali. Inoltre, il figlio dell'attore, Kelly Christopher Amos, ha condiviso una dichiarazione commovente via email che diceva:

"Con grande tristezza, vi informo della partenza di mio padre. Il suo cuore era incredibilmente gentile e pieno d'oro... Era amato in tutto il mondo. Molti fan lo consideravano il loro padre televisivo. Ha vissuto una vita appagante. La sua influenza continuerà attraverso i suoi brillanti successi in televisione e cinema come attore."

Nato e cresciuto a East Orange, New Jersey, Amos scoprì la sua passione per gli sport, in particolare il football, dopo essersi innamorato del gioco alla Colorado State University.

Amos si laureò in lavoro sociale ma fece strada nel football professionistico con i tryout dei Kansas City Chiefs, dei Denver Broncos e dei British Columbia Lions della Canadian Football League.

In un video condiviso dai Chiefs, Amos descrisse umoristicamente se stesso come "un giocatore di football delle superiori slightly better than average".

"Il mio unico obiettivo era giocare a football professionistico", disse Amos nel video. "Sembrava il modo ideale per uscire dall'impasse economica in cui sembravamo intrappolati".

Despite being cut by the Kansas City Chiefs coach Hank Stram, who told him "You are not a football player, you are a young man who happens to be playing football," Amos transitioned to social work and copywriting in New York City.

Eventualmente, Amos si dedicò alla recitazione, ottenendo il ruolo di Gordon "Gordy" Howard in "The Mary Tyler Moore Show", che gli aprì le porte di Hollywood.

Dopo ruoli minori in popolari serie televisive degli anni '70 come "Love American Style", "Sanford and Son" e "The New Dick Van Dyke Show", Amos attirò l'attenzione come James Evans Sr., il padre severo in "Good Times".

In un'intervista del 2020, Amos parlò di come avesse lasciato la popolare serie dopo due anni a causa di divergenze con gli scrittori bianchi sulla rappresentazione della famiglia nera al centro della serie.

"I sentivo di avere una comprensione più profonda di ciò che una famiglia nera dovrebbe essere e di come un padre nero dovrebbe agire rispetto ai nostri scrittori bianchi, che mancavano di rappresentanza nera", disse Amos. "La loro percezione di ciò che una famiglia nera dovrebbe essere e di come un padre nero dovrebbe essere era radicalmente diversa dalla mia".

Dopo il successo di "Good Times", Amos interpretò Toby, la versione adulta dello schiavo Kunte Kinte, nella miniserie nominata agli Emmy "Roots" nel 1977.

"I riconobbi che questo ruolo avrebbe avuto un impatto profondo su di me come attore e a livello umano", Amos lamentò a Time magazine nel 2021. “Ha segnato la risoluzione di tutti i pregiudizi e i ruoli stereotipati che avevo affrontato e sopportato”.

Il ruolo in "Roots" avvicinò Amos all'attrice Leslie Uggams, con cui aveva già collaborato nel suo show varietà CBS alla fine degli anni '60.

Amos ha interpretato numerosi ruoli iconici nel corso degli anni, tra cui il proprietario di un fast food Cleo McDowell nel successo del 1988 "Coming to America" e il suo sequel del 2021.

Di recente, Amos è stato coinvolto in problemi familiari personali dopo che sono emerse accuse di abuso sugli anziani e preoccupazioni per la salute da parte di membri della famiglia.

"Voglio che i miei adorati fan sappiano che sto bene", disse Amos in quel momento. "Non sono mai stato in bisogno di cure intensive e non ho mai affrontato una situazione di vita o di morte".

