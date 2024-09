Il leggendario artista e attore Kris Kristofferson, famoso per la sua musica e la sua presenza sullo schermo, muore all'età di 88 anni.

Kristofferson è morto nella sua residenza a Maui, Hawaii, di sabato, come confermato dal suo rappresentante Ebie McFarland in una email. Aveva 88 anni.

McFarland ha rivelato che Kristofferson se n'è andato serenamente, circondato dalla sua famiglia. Non è stata menzionata una causa specifica del decesso.

A partire dalla fine degli anni '60, il nativo di Brownsville, Texas, ha scritto classici immortali come "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" e "Me and Bobby McGee". Anche se Kristofferson era un artista solista, molte delle sue composizioni hanno guadagnato popolarità quando eseguite da altri artisti, come Ray Price che canta "For the Good Times" o Janis Joplin che canta "Me and Bobby McGee".

Ha anche recitato accanto a Ellen Burstyn nel film di Martin Scorsese del 1974 "Alice Doesn’t Live Here Anymore", ha recitato accanto a Barbra Streisand nel 1976 "A Star Is Born" e ha fatto parte del cast di Marvel’s "Blade" insieme a Wesley Snipes nel 1998.

Kristofferson, che era in grado di recitare William Blake a memoria, ha sapientemente combinato temi folk sulla solitudine e l'amore tenero con la musica country popolare. La sua lunga chioma, i pantaloni a zampa d'elefante e le canzoni controculturali ispirate a Bob Dylan lo hanno distinto come un cantautore country progressista, unendosi a contemporanei di spicco come Willie Nelson, John Prine e Tom T. Hall.

Nelson ha dichiarato una volta, durante una cerimonia dei BMI Awards di novembre 2009, "Non c'è miglior cantautore vivo di Kris Kristofferson. Tutto quello che scrive è un classico e noi dobbiamo solo conviverci".

Come interprete, ha eccelso nei film, incluso quelli con Barbara Streisand ed Ellen Burstyn. Allo stesso modo, ha apprezzato i western e i drammi western.

Durante gli anni del college, è stato un pugile dei Golden Gloves e un giocatore di football e ha conseguito una laurea magistrale in inglese al Merton College dell'Università di Oxford in Inghilterra. Nonostante gli fosse stata offerta una posizione di insegnamento alla United States Military Academy di West Point, ha scelto di dedicarsi alla scrittura di canzoni a Nashville. Nel 1966, ha ottenuto un lavoro part-time come addetto alle pulizie nello studio di Columbia Records sulla Music Row per entrare nell'industria, lavorando accanto a Dylan durante la registrazione dell'iconico album "Blonde on Blonde".

Le leggende su Kristofferson spesso sono cresciute oltre la realtà. Cash ha spesso condiviso un aneddoto esagerato su come Kristofferson, un ex pilota dell'esercito, abbia consegnato un elicottero sul prato di Cash, condividendo una birra e una cassetta demo di "Sunday Mornin' Comin' Down". Nel corso degli anni, tuttavia, Kristofferson ha smentito il racconto di Cash, affermando che l'incontro non è mai avvenuto e che la cassetta demo non è mai stata condivisa o nemmeno registrata.

In un'intervista dell'Associated Press del 2006, ha sottolineato il suo debito nei confronti di Cash. "Incontrarlo dietro le quinte del Grand Ole Opry mentre ero ancora nell'esercito è stato il momento in cui ho deciso che sarei tornato", ha detto Kristofferson. "È stato elettrizzante. Lui mi ha preso sotto la sua ala prima di incidere nessuna delle mie canzoni. Ha inciso il mio primo disco, che è stato nominato disco dell'anno. Mi ha fatto salire sul palco per la prima volta".

"Me and Bobby McGee", una delle sue canzoni più registrate, è stata ispirata dal consiglio del fondatore della Monument Records Fred Foster. Foster aveva un titolo per una canzone chiamata "Me and Bobby McKee", ispirata da una donna nel suo edificio. In un'intervista con la rivista Performing Songwriter, Kristofferson ha ammesso di essere stato ispirato a scrivere le lyrics per due persone in un viaggio insieme dopo aver visto il film di Federico Fellini, "La Strada".

Joplin, che manteneva una stretta amicizia con Kristofferson, ha cambiato le lyrics per includere un personaggio maschile, creando la sua versione iconica solo pochi giorni prima della sua morte nel 1970 a causa di un'overdose. La registrazione di Joplin è finita per raggiungere la vetta delle classifiche postuma.

Al momento del suo decesso, Kristofferson aveva registrato successi come "Why Me", "Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do)", "Watch Closely Now", "Desperados Waiting for a Train", "A Song I’d Like to Sing" e "Jesus Was a Capricorn".

Nel 1973, ha sposato la collega cantautrice Rita Coolidge, segnando l'inizio della loro carriera di successo come duo, che ha portato a due premi Grammy. Si sono divorziati nel 1980.

Ha concluso la sua carriera di esibizione e registrazione nel 2021, facendo occasionali apparizioni come ospite sul palco.

