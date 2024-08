- Il legame duraturo di Bond con Pierce Brosnan rimane intatto.

Durante le riprese di "Muori un'altra volta" (2002), il film di James Bond, Pierce Brosnan (71) ha lasciato un'impronta indelebile su Halle Berry (58). In una recente intervista con "Wired", l'attrice che ha interpretato l'agente segreto Jinx ha espresso: "Lui sarà sempre il mio Bond". Ha poi elogiato Brosnan, dichiarando: "Sono una fan di Pierce Brosnan. Lui ha riacceso la mia fiducia negli uomini con quel film. Non c'è uomo più gentile di Pierce Brosnan".

Prima di interpretare un film di Bond, Berry ha ammesso che non era tra i suoi obiettivi di recitazione. Tuttavia, ha espresso gratitudine, dicendo: "Essere parte di uno [film di Bond] ti fa sentire parte della storia del cinema. Questi film sono iconici e sempre parte della nostra storia. Mi sento incredibilmente fortunata di averne fatto parte, soprattutto con Pierce".

La popolarità del personaggio di Berry, la ragazza Bond Jinx, era tale che i produttori avevano addirittura considerato uno spin-off per lei. Nel 2020, "Variety" ha riferito che il progetto era stato accantonato a causa dei timori di MGM per il budget di $80 milioni. Berry ha condiviso la sua delusione, dicendo: "È stato un dispiacere. Era avanti rispetto ai tempi. Nessuno era pronto a investire così tanto denaro in una star nera femminile d'azione. Allora non erano sicuri del suo valore".

