- Il legame amichevole del politico del CDP con Weil si trasforma in tensione

CDU Bernd Althusmann, commentando la sconfitta della sua partito nelle elezioni statali, ha lasciato intendere che la sua amicizia con il Presidente del Ministero di Bassa Sassonia Stephan Weil (SPD) potrebbe aver giocato un ruolo. "Forse ho un po' frenato durante la campagna elettorale a causa di questo", ha confessato al "Nuovo Giornale di Osnabrück". A 57 anni, era il candidato principale della CDU alle elezioni del 2017 e del 2022, entrambe perse contro Weil. Dal 2016 al 2023, ha ricoperto la carica di presidente della CDU nello stato, precedentemente ricoprendo il ruolo di Ministro della Cultura in Bassa Sassonia dal 2010 al 2013 e il ruolo di Ministro dell'Economia e Vice Presidente del Ministero sotto Weil dal 2017 al 2022.

"Non me ne vado con risentimento", ha sottolineato Althusmann. Ha ammesso di aver quasi raggiunto tutto, tranne la posizione di Presidente del Ministero, che desiderava ardentemente. "Avrei voluto tanto averla e l'ho inseguita con passione", ha confessato il politico.

Althusmann ha menzionato che la sua piacevole relazione con Weil potrebbe aver influenzato il suo approccio alle elezioni del 'Landtag' del 2017 e del 2022. despite his losses, he expressed his eagerness to hold the position of Minister President in these elections.

