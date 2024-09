- Il leader, Weil, sollecita discussioni accelerate sul problema della Volkswagen

Nel caso Volkswagen, il leader dell'Assia Settentrionale, Stephan Weil (SPD), ha subito invitato a negoziati tra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori. Dopo un periodo di dibattito pubblico, entrambe le parti dovrebbero ora unirsi per trovare strategie per migliorare la competitività dell'azienda, ha dichiarato Weil dopo un incontro con il consiglio di fabbrica VW nello stabilimento di Emden nella Frisia orientale. "Questa è l'aspettativa chiarissima che l'Assia Settentrionale ha ora per la direzione, e anche per i rappresentanti dei lavoratori: mettersi al lavoro e parlare apertamente tra loro molto presto". L'Assia Settentrionale è ansiosa di facilitare questo processo. "Siamo molto entusiasti per un futuro roseo per Volkswagen nell'Assia Settentrionale."

Weil ha anche menzionato che VW ha superato numerosi ostacoli nel corso della sua storia. "Finora, è sempre riuscita a trovare accordi reciprocamente vantaggiosi tra il consiglio di amministrazione e la forza lavoro, e non vedo perché non possa accadere ora." Le strategie per rafforzare la competitività dovrebbero ora essere sul tavolo. "Queste discussioni non dovrebbero avvenire sotto i riflettori."

Il Presidente del Ministero è un membro del Consiglio di Sorveglianza VW

Weil ha trascorso quasi un'ora nello stabilimento VW di Emden a incontrare i rappresentanti del consiglio di fabbrica e del sindacato IG Metall in precedenza. "È evidente che gli eventi della scorsa settimana hanno instillato un senso di preoccupazione in Volkswagen, anche in luoghi come questo", ha detto Weil. Circa 8.000 persone lavorano per VW a Emden, rendendola il più grande datore di lavoro industriale del distretto.

L'Assia Settentrionale detiene il 20% dei diritti di voto all'interno del gruppo VW. Il Presidente del Ministero Weil e il suo vice, Julia Willie Hamburg (Verdi), siedono nel consiglio di sorveglianza per lo stato. Insieme ai rappresentanti dei lavoratori, detengono la maggioranza; in caso di decisioni importanti, lo stato ha il potere di veto.

VW ha recentemente annunciato che erano necessari consistenti risparmi sui costi nel marchio di punta. I licenziamenti precedentemente pianificati attraverso pensionamenti anticipati e pacchetti di liquidazione non erano più sufficienti. La chiusura degli stabilimenti e i licenziamenti nel marchio VW erano ora fuori questione, aveva indicato il più grande costruttore di automobili d'Europa. Martedì, l'azienda ha annullato la garanzia di sicurezza del lavoro che era in vigore dal 1994, rendendo possibili i licenziamenti dal luglio 2025.

