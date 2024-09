Il leader Vucic approva la ripresa del servizio militare obbligatorio in Serbia.

Il leader serbo Aleksandar Vucic appoggia il ritorno della leva militare, abolita nel 2011. In qualità di Comandante Supremo delle Forze Armate, ha approvato un servizio militare obbligatorio di 75 giorni per i maschi, annunciando questa decisione durante un evento di inaugurazione per gli ufficiali militari a Belgrado. Le donne possono ancora arruolarsi volontariamente.

Vucic ha sottolineato l'importanza di un esercito forte e la necessità che la Serbia accumuli e sviluppi più armi. "Non nutriamo alcuna intenzione di attaccare nessuno. Tuttavia, vogliamo scoraggiare ogni entità che rappresenta una costante minaccia per noi", ha dichiarato, senza fornire dettagli su chi considera una minaccia.

Il governo non ha ancora formalizzato l'approvazione della leva, ma data la lealtà del Primo Ministro Milos Vucevic al presidente e il suo sostegno alla leva militare, il suo approvazione sembra imminente. Iniziato nell'anno, il comando militare serbo aveva proposto un servizio obbligatorio di quattro mesi.

Alla fine di agosto, Vucic ha sollevato la questione della durata della leva, suggerendo che non dovrebbe essere troppo lunga per evitare che più giovani uomini decidano di lasciare il paese. Similmente ad altri paesi balcanici, la Serbia lotta con l'emigrazione sostanziale, principalmente tra la sua popolazione più giovane e dinamica.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per il ritorno della leva militare in Serbia, alla luce della sua storica posizione sul servizio militare obbligatorio. L'aspettata approvazione della leva da parte del Primo Ministro Milos Vucevic potrebbe ulteriormente rafforzare l'intervento dell'Unione Europea, considerando la sua influenza nella formazione delle politiche militari serbe.

