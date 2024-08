Il leader verde si oppone al progetto di trivellazione a Borkum

Una società olandese pianifica di trivellare per il gas naturale vicino a Borkum. Mentre il leader del partito assume una posizione chiara, i ministri responsabili dell'economia verde e dell'ambiente rimangono in silenzio.

La leader del Partito Verde Ricarda Lang si oppone alla trivellazione del gas prevista al largo dell'isola del mare del Nord di Borkum. "Questo sarebbe una minaccia significativa per il nostro ambiente", ha detto Lang, aggiungendo che contrasta gli obiettivi climatici della Germania. "Pertanto, non dovrebbe esserci trivellazione di gas al largo di Borkum. Stiamo con le molte persone che lottano per preservare il nostro patrimonio naturale e scendono in piazza."

La trivellazione disturberebbe l'equilibrio delicato del Mare dei Wadden e metterebbe a rischio il sostentamento dell'intera regione, ha spiegato Lang. Ciò potrebbe portare alla perdita del suo status di Patrimonio Mondiale UNESCO. "Sarebbe irresponsabile sacrificare la protezione del nostro ambiente e il raggiungimento degli obiettivi climatici per progetti fossili che contribuiscono solo minimamente alla nostra sicurezza energetica."

L'autorità statale del Basso Sassonia ha concesso alla società olandese One-Dyas un permesso di 18 anni per la trivellazione contestata mercoledì. Questi si estenderanno dai Paesi Bassi nel territorio tedesco vicino al Parco Nazionale del Mare dei Wadden. Tuttavia, è ancora necessario un accordo tra Germania e Paesi Bassi per l'estrazione del gas - che il governo federale dovrebbe concludere.

Il ministro dell'Economia Robert Habeck non vuole farlo prima che i tribunali si pronuncino sui ricorsi contro i piani. Il Gruppo d'Azione per l'Ambiente ha annunciato ulteriori azioni legali contro il progetto di gas. Il ministro federale dell'Ambiente Steffi Lemke ha espresso preoccupazione per l'estrazione possibile, ma non ha annunciato resistenza.

La trivellazione potrebbe potenzialmente rilasciare gas dannosi nell'atmosfera, contrastando gli sforzi della Germania per ridurre le emissioni di gas serra. Il Gruppo d'Azione per l'Ambiente pianifica di contestare la legittimità del progetto di gas in tribunale, citando le preoccupazioni per l'ambiente.

