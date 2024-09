Il leader ungherese Orban chiede finanziamenti dell'UE per progetti di infrastrutture di frontiera

Il leader ungherese, il Primo Ministro Viktor Orban, sostiene che l'UE deve coprire le spese per la sicurezza delle frontiere ungheresi. "Meritiamo il rimborso per il costo elevato del nostro controllo delle frontiere", ha dichiarato Orban in radio. "Alla fine pagheranno, è solo questione di tempo", ha continuato. La discussione su se l'UE debba finanziare le barriere di frontiera dal suo bilancio o se sia un problema nazionale è in corso da tempo. L'Ungheria sta rafforzando la sua infrastruttura di frontiera nel sud-est da anni. Orban ha sostenuto per un po' di tempo la finanziamento dell'UE per questi costi. Allo stesso modo, altri paesi dell'UE come la Polonia e quelli dei Balcani hanno eretto recinzioni lungo i loro confini orientali, comprese quelle per contrastare l'afflusso di migranti dalla Russia e dalla Bielorussia.

