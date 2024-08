Il leader ucraino Zelensky incontra il capo del governo indiano Modi

India non ha criticato pubblicamente l'invasione della Russia in Ucraina fino ad ora. La nazione mantiene forti connessioni con il Cremlino, risalenti all'era della Guerra Fredda, con la Russia che serve come uno dei principali fornitori di armi dell'India. Di recente, in effetti, Modi ha fatto una visita a Mosca. Le foto dell'incontro, che lo mostrano mentre stringe un caloroso abbraccio con il capo del Cremlino Vladimir Putin, hanno scatenato una forte reazione in Ucraina.

