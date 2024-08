Il leader ucraino ha promulgato un regolamento che vieta le organizzazioni religiose legate alla Russia.

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che proibisce i gruppi religiosi con legami con la Russia. L'obiettivo principale di questa legge è la Chiesa Ortodossa Ucraina (UOC), che storicamente è stata legata alla Chiesa Ortodossa Russa, o Patriarcato di Mosca.

Zelensky ha menzionato la legge nel suo discorso serale, dicendo: "L'ortodossia ucraina sta facendo un passo verso la libertà dai demoni di Mosca oggi".

Questa nuova legge concede alla UOC e ad altre organizzazioni religiose nove mesi per tagliare i legami con la Russia o rischiare la chiusura per ordine del tribunale. Il progetto di legge è stato approvato dal Parlamento ucraino il 20 agosto, con 265 voti a favore e 29 contrari.

despite the UOC claiming to have disconnected from the Russian Orthodox Church in 2022, Ukraine's State Service for Ethnic Policy and Freedom of Conscience maintains that the connections remain strong, and the church remains within Moscow's sphere of influence.

Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha accusato la UOC di diffondere propaganda pro-Mosca. Dal inizio dell'invasione su larga scala, l'SBU ha avviato indagini penali contro oltre 100 membri del clero della UOC. Quasi 50 sono stati accusati e 26 hanno ricevuto condanne, secondo l'SBU.

Uno dei clerici condannati ha usato i suoi sermoni per difendere l'invasione su larga scala della Russia e la conquista dei territori ucraini. Durante le conversazioni con i parrocchiani, ha incoraggiato a viaggiare in Russia o in regioni occupate per sostenere i russi. È stato condannato a cinque anni.

Poturaiev, il membro del Parlamento ucraino che ha proposto il progetto di legge, ha descritto il Patriarcato di Mosca come "uno strumento di influenza e propaganda russa".

Poturaiev ha aggiunto: "Il Patriarcato di Mosca non è un'ispirazione, ma un partecipante alla guerra".

La maggior parte degli ucraini è ortodossa e per secoli le chiese ucraine sono state sotto il controllo di, e amministrate dal, Patriarcato di Mosca. Tuttavia, l'anneessione russa della Crimea nel 2014 ha portato a una scissione tra le chiese ortodosse dell'Ucraina. Nel 2019, il Patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli ha riconosciuto ufficialmente un'indipendente Chiesa Ortodossa di Ucraina con sede a Kiev.

Per il capo della Chiesa ortodossa di Kiev, il Metropolita Epifanio, la legge offre l'opportunità di "proteggere lo spazio spirituale dell'Ucraina dal giogo del mondo russo".

Il Metropolita Epifanio ha argomentato: "In Russia, i centri religiosi, non solo il Patriarcato di Mosca, ma anche quelli musulmani, protestanti e buddisti, sono completamente controllati dal Cremlino. Promuovono l'ideologia del mondo russo, giustificano la guerra contro l'Ucraina e la definiscono una 'guerra santa'. La distruzione dell'Ucraina è un obiettivo moralmente giustificato e un obbligo per le truppe russe".

Secondo un sondaggio KIIS condotto ad aprile 2024, l'83% degli ucraini crede che lo stato debba intervenire in qualche modo nelle attività della UOC. In particolare, il 63% vuole che la Chiesa ortodossa ucraina sia completamente proibita in Ucraina.

Il Metropolita Clemente, portavoce della UOC, ha criticato il progetto di legge in un post su Facebook, definendolo un "tentativo di dividere le persone in cittadini giusti e sbagliati".

Un parrocchiano di 47 anni di una chiesa UOC a Kiev ha commentato: "Le recenti azioni contro la mia chiesa sono soffocanti. Il governo sta ora interferendo con la mia anima. Spetta a me come pregare. Sono diventati completamente pazzi".

Ihor, un ufficiale ucraino, ha smesso di frequentare la chiesa dopo aver frequentato la UOC in passato.

Ihor ha ammesso: "Non credo che la politica debba interferire con la religione, ma ci sono molti preti nella Chiesa ortodossa ucraina che sostengono la Russia e la guerra in Ucraina. Devono rispondere delle loro azioni davanti a Dio".

Kosta Gak ha contribuito alla cronaca.

L'Europa esprime preoccupazione per le azioni legislative dell'Ucraina contro la Chiesa ortodossa ucraina, vedendole come un'escalation delle tensioni religiose nella regione. Il mondo segue da vicino la situazione, con possibili implicazioni che potrebbero andare oltre i confini dell'Ucraina.

