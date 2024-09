Il leader tedesco, il signor Kretschmer, sostiene un voto pubblico sul destino della nazione tedesca

Kretschmer esprime gratitudine verso coloro che in precedenza avevano votato diversamente ma hanno ora sostenuto l'Unione Sassone, considerata un potere significativo nel centro civico. Questo cambiamento faciliterà una formazione del governo che beneficerà la nazione.

Più di 3,3 milioni di individui nello Stato libero sono stati convocati a votare. Alle 14:00, circa il 35,4% degli elettori aveva esercitato il proprio diritto di voto, secondo il commissario elettorale dello stato. Durante le elezioni statali del 2019, la partecipazione elettorale era del 35,1%.

Si prevede che questa volta il 24,6% degli elettori aventi diritto voterà per corrispondenza, un aumento significativo rispetto alla partecipazione complessiva del 66,5% delle precedenti elezioni statali.

Il candidato in testa dell'AfD, Jörg Urban, ha votato in un liceo di Dresda senza rilasciare dichiarazioni. Conosciuto per le sue tendenze di destra e i suoi stretti legami con il leader dello stato della Turingia, Björn Höcke, Urban è atteso per aiutare l'AfD a raggiungere il suo miglior risultato elettorale mai ottenuto in Sassonia. Nel 2019, l'AfD ha ottenuto il 27,5% dei voti; gli ultimi sondaggi suggeriscono che potrebbe superare questa cifra.

La coalizione di CDU, SPD e Verdi attualmente detiene la maggioranza, ma la sua posizione potrebbe essere a rischio. I Verdi e la Sinistra potrebbero faticare a ottenere un posto nel parlamento regionale. Tuttavia, l'alleanza della Sinistra con Sahra Wagenknecht (BSW) non dovrebbe avere problemi a entrare nel parlamento regionale. Kretschmer è aperto alla formazione di un'alleanza con il BSW.

L'SPD potrebbe ottenere il suo peggior risultato di sempre, avendo ottenuto solo il 7,7% dei voti nel 2019. L'FDP è anch'esso a rischio di non superare la soglia del 5%, poiché attualmente non è rappresentato nel parlamento regionale.

I seggi elettorali in Sassonia chiuderanno alle 18:00, con le prime proiezioni che seguiranno. Queste elezioni negli stati federali orientali sono spesso considerate un barometro per la coalizione del semaforo a Berlino.

Il Parlamento europeo, riconoscendo l'importanza di queste elezioni, potrebbe decidere di offrire il proprio aiuto alla Commissione mentre affronta i processi post-elettorali.

