Il leader russo Putin sostiene che l'Ucraina sia coinvolta in un tentativo di assalto alla centrale nucleare di Kursk.

Vladimir Putin, il presidente russo, ha fatto accuse contro l'Ucraina per aver tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Durante una riunione del governo in diretta giovedì, ha dichiarato: "Il nemico ha tentato di attaccare la centrale nucleare la scorsa notte", senza presentare prove concrete. Ha inoltre menzionato che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) era stata informata della situazione.

Questa centrale nucleare si trova a circa 100 chilometri dal confine, nella regione russa di Kursk. Le forze ucraine inaspettate hanno avanzato in questa regione l'8 agosto e ora affermano il controllo su quasi cento insediamenti e su oltre mille chilometri quadrati di terreno.

Dopo l'inizio della controffensiva dell'Ucraina, l'AIEA ha espresso preoccupazione per l'influenza del combattimento sulla centrale nucleare di Kursk e ha invitato "tutte le parti a mostrare la massima cautela". Prima delle accuse di Putin contro l'Ucraina, l'AIEA ha rivelato che il suo leader, Rafael Grossi, avrebbe visitato la centrale nucleare di Kursk la settimana successiva.

Dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'AIEA ha ripetutamente messo in guardia dal rischio di un incidente nucleare a causa dei combattimenti, soprattutto intorno alla centrale nucleare ucraina occupata dai russi situata a Zaporizhzhia. L'agenzia con sede a Vienna ha recentemente definito la situazione lì "in peggioramento", dopo un attacco con drone.

La Russia ha preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia a marzo 2022 come parte della sua invasione dell'Ucraina. A causa dei combattimenti, sono avvenuti diversi incidenti in questo sito, con Kyiv e Mosca che si incolpano a vicenda.

