Il leader russo Putin rivela un piano ambizioso per aumentare significativamente la produzione di droni di dieci volte.

In Russia's aggressive conflitto con l'Ucraina, i droni si stanno dimostrando uno strumento vitale. Recentemente, il leader Putin ha annunciato piani per inviare più di un milione di droni alle truppe quest'anno. Ha anche incoraggiato un'escalation nello sviluppo delle armi del paese.

Durante una riunione della Commissione Militare-Industriale a San Pietroburgo, Putin ha lodato l'industria della difesa russa per la sua produzione aumentata quest'anno. Ha dichiarato che gli stabilimenti dell'industria della difesa funzionano costantemente e producono le armi moderne, l'equipaggiamento, le munizioni e i rifornimenti necessari per l'operazione militare. Lo scorso anno, le truppe hanno ricevuto 140.000 droni, mentre quest'anno si prevede di raggiungere 1,4 milioni, ha annunciato Putin. Simultaneamente, ha chiamato per ulteriori amplificazioni.

I droni si sono affermati come uno degli strumenti più essenziali nel conflitto duraturo della Russia contro l'Ucraina - su entrambi i fronti del campo di battaglia. Vengono utilizzati per scopi di spionaggio, ma anche per combattere le truppe di fanteria, i veicoli corazzati e persino i bersagli strategici nella retroguardia.

Arsenale Moderno in Grossa Quantità

Pochi giorni prima, Putin aveva richiesto un'intensificazione dell'armamento e della militarizzazione. Ha immaginato l'esercito russo che riceve nuove armi moderne non in singoli pezzi, ma in grandi quantità, come annunciato durante una videoconferenza con i funzionari militari e dell'industria della difesa di alto livello. Le lezioni apprese dalla guerra dovrebbero essere applicate nei fabbric

di armi e nei laboratori di missili, ha proposto Putin.

Da settembre, la Cina ha stretto i controlli sulle esportazioni di droni e componenti dei droni. Entrambi i contendenti si erano affidati pesantemente ai droni cinesi modificati per la ricognizione a breve raggio, rendendoli essenziali. Di conseguenza, sia Kyiv che Mosca si stanno concentrando ora sullo sviluppo della loro tecnologia dei droni nazionali. Putin si aspetta che entro il 2030 saranno istituiti altri 48 impianti di produzione di droni nel paese, mentre chiama all'indipendenza dai paesi stranieri in questo settore.

D'altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva ribadito la sua intenzione di produrre almeno un milione di droni ad agosto. "E il numero totale supererà questa quantità quest'anno", ha sottolineato. Entro luglio, l'esercito ucraino aveva già dispiegato più droni del suo omologo russo.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per il conflitto in escalation, ha imposto sanzioni all'industria della difesa russa, con l'obiettivo di ostacolare la produzione e l'esportazione di droni e tecnologie correlate. Despite these restrictions, Putin's vision for Russia's military expansion remains unchanged, with the European Union's actions serving as a catalyst for increasing the country's self-reliance in drone technology development.

