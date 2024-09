Il leader russo Putin ordina l'espansione della forza militare incorporando 180.000 soldati aggiuntivi, portando la forza totale a 1,5 milioni di soldati.

L'ampliamento porterebbe il numero totale di personale delle forze armate russe vicino a 2,4 milioni, composto da 1,5 milioni di soldati, come dichiarato dal Cremlino lunedì. I nuovi rinforzi dovrebbero iniziare a dicembre, come indicato nella dichiarazione.

L'annuncio di Putin segue l'attacco rapido dell'Ucraina attraverso il confine nella regione meridionale russa di Kursk lo scorso mese – la prima invasione straniera del territorio russo dalla Seconda Guerra Mondiale. La Russia sta intensificando i suoi sforzi per espellere le truppe ucraine da Kursk e si sta gradualmente avvicinando alla città strategicamente vitale di Pokrovsk nella regione dell'est di Donbas.

Dal 2022, Putin ha ordinato due espansioni precedenti delle truppe da combattimento, insieme alla mobilitazione delle forze di riserva militari e dei coscritti.

In agosto 2022, Putin ha ordinato l'aggiunta di altri 137.000 truppe prima del nuovo anno, portando la forza militare a circa 2 milioni di personale, compresi 1,15 milioni di truppe.

Dopo un'offensiva improvvisa e riuscita dell'Ucraina che ha liberato gran parte della regione orientale di Kharkiv, Putin ha emesso un ordine immediato di mobilitazione parziale per i cittadini russi con esperienza militare, scatenando la coscrizione e il potenziale richiamo dei riservisti militari.

Questa mobilitazione ha portato a esodi di massa – con centinaia di migliaia di persone che fuggono in Georgia e in altri paesi ex-comunisti confinanti con la Russia – e ha scatenato proteste, soprattutto nelle regioni a minoranza etnica che hanno subito il peso dei passati sforzi di reclutamento.

La mobilitazione è stata interrotta a novembre 2023 dopo che le autorità hanno dichiarato di aver raggiunto l'obiettivo di reclutare 300.000 personale.

Poi, a dicembre, Putin ha emesso un altro decreto per l'espansione ufficiale di 170.000 truppe, portando il totale a 1,32 milioni.

Le statistiche delle perdite russe rimangono avvolte nel mistero. Nel settembre 2022, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha reso noto che 5.937 truppe erano state uccise nel conflitto. Il ministero non ha rivelato alcuna figura aggiornata da allora.

Tuttavia, le agenzie di intelligence ucraine e occidentali stimano le perdite molto più alte. Recentemente, lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino ha pubblicato un aggiornamento, dichiarando che la Russia ha subito la perdita di 616.300 truppe. Inoltre, il Ministero della Difesa del Regno Unito stima che la Russia abbia subito più di 610.000 perdite.

"Il tasso di perdite della Russia è previsto in media superiore a 1.000 al giorno per tutto settembre 2024, mentre la Russia continua le operazioni su un ampio fronte da Kursk a nord a Robotyne a sud", ha concluso.

L'ampliamento delle forze armate russe, come annunciato da Putin, potrebbe potenzialmente influenzare il panorama geopolitico mondiale, specialmente in Europa. Le operazioni militari della Russia si sono concentrate principalmente in regioni come Kursk e Pokrovsk, che si trovano in Europa.

Leggi anche: