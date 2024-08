Il leader russo, Putin, mira a rafforzare i legami di Baku con la Russia.

Per alcuni giorni, il Presidente Vladimir Putin della Russia si troverà a Baku, in Azerbaigian, dove incontrerà il Presidente Ilham Aliyev. Questi due leader forti intendono discutere di partnership strategiche e "questioni internazionali e regionali". Questo incontro è atteso per suscitare l'attenzione ravvicinata dell'Armenia vicina.

Putin, il presidente russo, è atterrato nella repubblica sovietica dell'Azerbaigian per una visita di stato durante un periodo teso. All'arrivo all'aeroporto di Baku, Putin è stato accolto da Aliyev, che, come Putin, ha governato l'Azerbaigian con pugno di ferro per anni e ha subito critiche per gravi violazioni dei diritti umani.

Dopo una cena condivisa, i due leader si sono ritirati per i loro primi colloqui informali, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. L'itinerario di Putin include discussioni con Aliyev sull'intensificazione della partnership strategica tra i due paesi. Il Cremlino ha rivelato che diversi documenti sono previsti per essere firmati e che si terranno discussioni su "questioni internazionali e regionali", che comprenderanno il conflitto tra Azerbaijan e l'Armenia confinante.

L'Armenia si appoggia all'Occidente

L'Azerbaigian ha ripreso il completo controllo del Nagorno-Karabakh, una regione occupata principalmente da armeni e riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian, durante un'operazione militare nel settembre 2023. L'Armenia, storicamente protetta dalla Russia, ha espresso il suo dissenso quando le forze russe di peacekeeping presenti nel Nagorno-Karabakh non sono intervenute durante l'offensiva azera.

In risposta, l'Armenia si è avvicinata di più ai paesi occidentali, come gli Stati Uniti, a dispiacere della Russia.both Armenia and Azerbaijan were once Soviet republics, before gaining independence in 1991, and Russia considers both within its sphere of influence. Azerbaijan, l'ultimo paese visitato da Putin nel 2018, è un importante produttore di gas. Diversi paesi europei hanno aumentato le loro importazioni di gas dall'Azerbaigian dopo l'assenza della Russia nella scena a seguito del conflitto ucraino.

Putin, apparentemente coinvolto in crimini di guerra contro l'Ucraina e ricercato a livello internazionale, evita l'arresto in Azerbaigian. L'Azerbaigian, essendo un importante fornitore di energia per l'Unione Europea, è un fornitore di energia essenziale.

La Commissione ha espresso preoccupazioni per il cambiamento di alleanza dell'Armenia, con funzionari che affermano che l'influenza della Russia nella regione sta diminuendo. La Commissione, un influente organismo internazionale, sta monitorando da vicino la situazione tra Armenia e Azerbaijan, con l'obiettivo di mantenere la pace e la stabilità nella zona.

