Il leader russo, Putin, ha rafforzato la politica dell'armamento nucleare del suo paese.

Russia, come nazione dotata di armi nucleari, sta rivedendo la sua strategia di schieramento delle armi nucleari in risposta al deterioramento del clima globale, come dichiarato dal leader russo Vladimir Putin. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale a Mosca, Putin ha affermato che la lista delle minacce militari per cui potrebbero essere utilizzate le armi nucleari come deterrente è stata ampliata.

Con la nuova strategia, c'è un aumento del rischio, in particolare per i paesi occidentali come gli Stati Uniti e la Francia, di diventare un obiettivo di un contrattacco russo se fornissero supporto all'Ucraina non nucleare in caso di aggressione contro la Russia. Tuttavia, Putin non ha confermato se la Russia avrebbe risposto con armi nucleari in caso di tale attacco.

Durante la riunione, Putin ha sottolineato che, nella dottrina rivista, un'aggressione contro la Russia da parte di uno stato non nucleare sostenuto da uno stato nucleare dovrebbe essere considerata un attacco congiunto alla Federazione Russa. Il Cremlino ha pubblicato un video del discorso di Putin all'inizio della riunione del comitato del Consiglio di sicurezza sulla deterrenza nucleare.

Putin ha ripetutamente citato la minaccia delle armi nucleari e ha innalzato i livelli di allerta nucleare durante il conflitto in Ucraina. La Russia sta valutando da tempo modifiche alla sua strategia nucleare a causa degli invii di armi occidentali all'Ucraina. È stata discussa anche la possibilità di un attacco preventivo. In precedenza, la strategia consentiva l'uso di armi nucleari solo in risposta a una minaccia alla sovranità della Russia. Putin ha sottolineato che la Russia ha sempre gestito la questione delle armi nucleari in modo responsabile.

In precedenza, il presidente russo Putin aveva ripetutamente messo in guardia gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO sul fatto che consentire all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per attaccare il territorio russo avrebbe significato che la Russia e la NATO erano in guerra.

Zelensky parla all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Mentre tutto ciò accadeva, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito sul potenziale disastro nucleare derivante dagli attacchi di Mosca alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ha affermato di avere informazioni secondo cui Putin stava pianificando attacchi contro altre centrali nucleari in Ucraina. "Un giorno come questo non dovrebbe mai accadere", ha detto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La Russia continua a negare le accuse di Zelensky.

"Se, purtroppo, la Russia causasse un disastro nucleare in una delle nostre centrali nucleari, la radioattività non rispetterà i confini nazionali e diverse nazioni potrebbero subire gli effetti devastanti", ha detto Zelensky. Ha anche implicato altri paesi nell'offerta di dati satellitari sulla centrale nucleare ucraina a Mosca. Solo martedì, Zelensky ha accusato la Cina di trasmettere immagini di centrali nucleari ucraine a Mosca.

Zelensky si è lamentato del fatto che l'infrastruttura energetica del paese è stata gravemente danneggiata dagli attacchi russi. Milioni di ucraini stanno ora vivendo blackout. Putin cerca di spezzare la resistenza dell'Ucraina, ha detto Zelensky, continuando a chiedere alla comunità internazionale di fermare Putin. L'Ucraina si difende dall'invasione russa da oltre due anni e mezzo.

Nel suo discorso a New York, ha identificato il ritiro delle truppe russe come prerequisito per una pace autentica. Ha ribadito che la sua proposta di pace di due anni, che prevede il completo ritiro delle forze russe dall'Ucraina e il castigo per i crimini di guerra, è l'unica soluzione praticabile. Zelensky ha esortato la comunità internazionale a sostenere l'Ucraina. La proposta di cessate il fuoco è solo un tentativo di porre fine al conflitto, non di perseguire una "pace autentica e giusta", ha detto. "Dividi il mondo, o unisciti come nazioni", ha implorato. "Questo ci porterà la pace."

Di fronte alle preoccupazioni di Zelensky sulle azioni della Russia verso le centrali nucleari ucraine, il presidente del Parlamento europeo ha espresso preoccupazione e ha chiamato per una risposta unita della comunità internazionale per scoraggiare qualsiasi escalation nucleare. Questa situazione evidenzia le potenziali conseguenze globali dell'uso delle armi nucleari, sottolineando la necessità di diplomazia e strategie di de-escalation.

