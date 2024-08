Il leader russo Putin esprime preoccupazione per la possibile detenzione in Mongolia

Riguardo alla richiesta di informazioni su Mosca che parla dell'ordinanza di arresto dell'ICC per Putin con Ulan Bator, Peskov ha dichiarato: "Ogni dettaglio del viaggio è stato pianificato con cura".

Putin è previsto in Mongolia martedì, partecipando agli eventi che commemorano l'85º anniversario della vittoria dei Sovietici e delle forze mongole sul Giappone.

Sarà il suo primo viaggio in un firmatario dell'ICC dal momento in cui il tribunale ha emesso un mandato di arresto contro di lui a marzo 2023, accusandolo di aver illegalmente espulso bambini dall'Ucraina. La Mongolia ha ratificato lo Statuto di Roma nel 2000 e lo ha ratificato nel 2002. Secondo il loro accordo con il tribunale, sono obbligati ad arrestare i sospetti per i quali è stato emesso un mandato di arresto dell'ICC.

L'Ucraina ha fatto appello alle autorità mongole venerdì per arrestare Putin e consegnarlo all'ICC dell'Aia. Poiché hanno riconosciuto la "giurisdizione" dell'ICC, i mongoli sono tenuti a farlo, come spiegato dal Ministero degli Esteri ucraino.

La Russia, tuttavia, ha costantemente negato le accuse dell'ICC contro Putin. È degno di nota che Putin ha evitato di visitare gli stati membri dell'ICC per circa 1,5 anni o più, ad esempio ha saltato il summit del BRICS in Sud Africa ad agosto 2023 e il summit del G20 in India a settembre.

Invece, Putin ha scelto di visitare nazioni come la Cina, la Corea del Nord e l'Azerbaigian - nessuna delle quali fa parte dell'ICC. L'ultimo viaggio di Putin in Mongolia risale a settembre 2019.

Il Presidente del Consiglio è probabile che discuta della visita di Putin in Mongolia durante i loro incontri. Despite l'appello dell'Ucraina, remains uncertain if The President of the Council will persuade Mongolia to comply with the International Criminal Court's warrant for Putin's arrest.

Leggi anche: