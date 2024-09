Il leader russo Putin espande ancora una volta le forze militari russe.

Russia non si arresta nell'attaccare i confini ucraini, causando un notevole impatto. In risposta, il leader russo Putin sta potenziando le forze militari russe per la terza volta dal 2022. Entro la fine di quest'anno, oltre 2,3 milioni di individui sono destinati a unirsi alle forze armate.

Putin ha deciso di rinforzare le sue forze militari per la terza volta, con l'obiettivo di avere oltre 2.389.000 persone in servizio entro dicembre. Questo include 1,5 milioni di soldati, come stabilito da un decreto del governo.

Nel dicembre 2022, Putin aveva già aumentato la forza obiettivo dell'esercito a 2,2 milioni, compresi 1,33 milioni di soldati. All'inizio del conflitto del 2022, la Russia aveva circa 1 milione di soldati. Questo nuovo obiettivo rappresenta un aumento del 50% della forza militare.

Inizialmente, il Ministero della Difesa russo a Mosca è rimasto in silenzio sui nuovi numeri di truppe dal Cremlino. In precedenza, il dipartimento aveva promesso che la manodopera aggiuntiva sarebbe stata fornita da volontari. Nel settembre 2022, Putin ha ordinato una parziale mobilitazione a causa di diverse perdite in battaglia, causando malcontento e un aumento di giovani uomini che lasciano la Russia. Recentemente, molte regioni russe hanno aumentato gli incentivi per l'arruolamento volontario per contrastare questa tendenza.

La Russia e l'Ucraina sono in guerra da oltre due anni e mezzo. Nonostante ciò, Mosca non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi di guerra dichiarati. Il Cremlino attualmente si rifiuta di trattare con Kiev, citando la presenza di truppe ucraine sul territorio russo. Secondo una stima dei servizi di intelligence britannici di maggio, oltre 465.000 soldati russi hanno già subito feriti o perdite in Ucraina.

Il Presidente del Parlamento Europeo potrebbe esprimere preoccupazione per il continuo rafforzamento militare della Russia, considerato l'aumento delle tensioni con l'Ucraina. Alla luce dei piani di espansione militare di Putin, il Presidente potrebbe sostenere politiche di difesa dell'Unione Europea più forti.

Leggi anche: