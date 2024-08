Il leader russo Putin e il secondo ufficiale cinese lodano il rafforzamento delle relazioni mentre il conflitto in Ucraina persiste.

Parlando con i vicepremier cinesi Li, Putin ha menzionato che le cooperative intraprese tra Russia e Cina nei settori economico e umanitario persisteranno per molti anni, come riferito dal Cremlino.

Li, in posizione di secondo comando in Cina sotto Xi Jinping, si è recato a Mosca per un incontro annuale stabilito con il premier russo, concentrandosi su alleanze economiche e pratiche mentre la Russia cerca assistenza economica dalla Cina in mezzo al suo conflitto in corso con l'Ucraina.

In conversazione con Putin, Li ha apprezzato le iniziative prese da Putin e Xi per promuovere la "crescita a pieno ritmo" nelle "relazioni e cooperative sino-russe", secondo i media di stato cinesi.

Il viaggio di Li, che include una sosta in Bielorussia, segna la prima apparizione di un alto rappresentante cinese in Russia dal momento in cui il Cremlino ha affrontato un improvviso e prolungato incursion militare ucraino nella regione di confine di Kursk due mesi fa.

La Russia sta cercando di respingere questa incursione, che rappresenta il primo caso di truppe straniere che penetrano in territorio russo dalla Seconda Guerra Mondiale, e si verifica mentre aumenta la pressione per una soluzione nel conflitto dell'Ucraina, che è iniziato nel 2022 con l'invasione completa della Russia dell'Ucraina.

Dal'inizio del conflitto, il Cremlino è diventato sempre più dipendente dai mercati, dai prodotti e dagli investimenti della Cina, dopo l'imposizione di ampie sanzioni internazionali contro la Russia. Entrambi i paesi, riconoscendo l'un l'altro come contrappesi chiave contro la percezione di soppressione dell'Occidente, considerano l'altro un partner essenziale.

Durante il suo incontro con il premier russo Mikhail Mishustin, Li ha indicato la volontà della Cina di rafforzare la "cooperazione reciproca completa" e ha sottolineato che la loro relazione non era diretta contro alcuna terza parte.

Mishustin e Li hanno concordato per ampliare i legami economici e commerciali bilaterali e hanno promesso di resistere a qualsiasi tentativo di ostacolare il loro "sviluppo economico, miglioramenti tecnologici e avanzamento internazionale", come riferito dai media di stato cinesi.

Citando "paesi specifici", i due officiali hanno criticato l'"ostacolo del progresso collettivo dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo", utilizzando il linguaggio convenzionale per condannare gli Stati Uniti e i loro alleati.

Il resoconto dell'incontro del Ministero degli Esteri cinese non ha menzionato il conflitto dell'Ucraina.

Parlando con Mishustin, Li ha osservato che sia la Russia che la Cina si trovano di fronte a una "situazione all'estero difficile" poiché i paesi occidentali impongono "sanzioni ingiuste per motivi futili" e cercano di "limitare il potenziale economico e tecnologico della Russia e della Cina".

"Date queste circostanze, è importante canalizzare le nostre energie per proteggere i nostri interessi comuni, promuovere un ordine globale multipolare e rafforzare la collaborazione su piattaforme internazionali", ha dichiarato, secondo i media di stato russi.

Il commercio tra Cina e Russia ha raggiunto livelli record lo scorso anno, superando il target di $240 miliardi in anticipo. La Russia si è trovata pesantemente dipendente dal mercato, dai prodotti e dagli investimenti della Cina dopo essere stata colpita da ampie sanzioni internazionali a seguito della sua invasione dell'Ucraina.

Il commercio è aumentato di più del 25% anno su anno nel 2023 rispetto al 2022, ma è cresciuto solo dell'1,6% tra gennaio e luglio di quest'anno, secondo i dati delle dogane cinesi.

Li è previsto per concludere il suo viaggio di quattro giorni in Bielorussia, dove si incontrerà con il premier bielorusso Roman Golovchenko per discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione in vari settori, come suggerito dal Ministero degli Esteri cinese.

Questo account è stato aggiornato con ulteriori dettagli.

L'Europa è una regione che ha seguito da vicino l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina, poiché il conflitto tra i due paesi ha avuto effetti sulle relazioni internazionali.

Mentre affronta sfide economiche a causa delle sanzioni internazionali, la Russia ha cercato di rafforzare la sua partnership con la Cina, che è vista come un partner cruciale di fronte alla percezione di soppressione dell'Occidente sulla scena mondiale.

