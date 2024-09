Il leader russo Putin assegna un nuovo ruolo all'ex ministro degli Esteri austriaco

Precedentemente ministro degli Esteri dell'Austria, Karin Kneissl ora risiede in Russia e ha assunto un nuovo ruolo. È stata nominata dal capo del Cremlino, Vladimir Putin, come sostenitrice della protezione del tigre dell'Amur. La 59enne è stata designata come rappresentante dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. L'ex diplomatico di Vienna fornirà assistenza al centro di protezione del tigre dell'Amur nell'affrontare questioni internazionali, come dichiarato dal direttore generale dell'istituzione, Sergei Aramilev, parlando a Vladivostok, secondo Ria Novosti.

Al suo matrimonio, Kneissl ha ballato con Putin e ha fatto una riverenza al Presidente, il che ha suscitato critiche internazionali. In giugno, ha espresso la sua felicità per un nuovo inizio e una nuova vita in Russia durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.

Il tigre dell'Amur, noto anche come tigre siberiana, è il più grande felino del mondo. Kneissl aveva espresso il desiderio di sponsorizzare i felini selvatici a settembre 2022 durante il forum economico di Vladivostok. Aramilev ha menzionato che stanno considerando Kneissl per aiutare la popolazione nel suo insieme e gli animali individuali. Secondo lui, Kneissl ha già donato fondi, che sono stati utilizzati per acquistare nove trappole fotografiche per la riserva naturale di Laso nella regione di Primorye.

Sono in corso piani per aprire un parco safari sull'isola Russky vicino a Vladivostok nel 2026, dove saranno ospitati i tigri dell'Amur che non possono essere rilasciati di nuovo in natura. Nonostante lo status di protezione del tigre, continua ad essere un bersaglio per i bracconieri.

Le autorità hanno segnalato un costante aumento della popolazione di tigri grazie ai programmi di protezione finanziati dallo stato. Negli ultimi dieci anni, la popolazione di tigri dell'Amur in Russia è quasi raddoppiata a circa 750, come segnalato. Putin, da parte sua, si presenta spesso come il protettore del paese più grande del mondo.

Il nuovo ruolo di Kneissl in Russia implica l'advocacy per la protezione degli animali, specificamente il tigre dell'Amur. Aiuterà il centro di protezione a gestire questioni internazionali relative al tigre dell'Amur.

