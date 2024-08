Il leader russo Putin accusa l'Ucraina di un attentato alla loro centrale nucleare di Kursk

Una centrale nucleare, situata a circa cento chilometri dal confine, si trova nella regione russa di Kursk. Il 6 agosto, i soldati ucraini hanno sorprendentemente raggiunto questa regione e ora affermano di controllare quasi cento insediamenti e oltre mille chilometri quadrati di territorio.

Dopo l'inizio della controffensiva ucraina, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) ha espresso preoccupazione per le conseguenze degli scontri sulla Centrale Nucleare di Kursk e ha invitato "tutte le parti a mostrare la massima prudenza". Poche ore prima delle accuse di Putin contro l'Ucraina, l'IAEA ha dichiarato che il suo capo, Rafael Grossi, avrebbe visitato la Centrale Nucleare di Kursk la settimana successiva.

Dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'IAEA ha costantemente espresso preoccupazione per il rischio di un disastro nucleare a causa del conflitto, soprattutto vicino alla centrale nucleare ucraina sotto il controllo russo a Zaporizhzhia. Recentemente, l'istituzione con sede a Vienna ha definito la situazione intorno alla centrale "in peggioramento" dopo un attacco con drone.

La Russia ha occupato la Centrale Nucleare di Zaporizhzhia nel marzo 2022, come parte del suo attacco all'Ucraina. A causa del conflitto, sono avvenuti numerosi incidenti nella centrale, con Kyiv e Mosca che si accusano a vicenda.

L'IAEA ha espresso preoccupazione per l'impatto degli scontri in corso sulla Centrale Nucleare di Kursk, che si trova vicino al confine e situata nella regione russa di Kursk. despite the tension, Putin ha annunciato che il capo dell'IAEA, Rafael Grossi, sarebbe presto giunto al Cremlino.

