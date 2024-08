Il leader regionale russo annuncia che le forze ucraine stanno facendo progressi nella regione di Belgorod.

Si sta sostenendo su un canale russo di Telegram che i soldati ucraini stanno cercando di violare il confine in due punti diversi nella regione di Belgorod. Il governatore regionale ha descritto la situazione come difficile ma gestibile.

Secondo i resoconti, si è parlato di una possibile invasione terrestre ucraina nella regione russa di Belgorod. Il governatore ha affermato che la situazione rimane impegnativa ma sotto controllo, condividendo questo su Telegram. Ha anche richiesto alla popolazione di rimanere calma e fare affidamento solo su fonti di informazione affidabili.

Il governatore afferma che più di 20 droni ucraini hanno attaccato la regione nelle ultime 24 ore, secondo informazioni del Ministero della Difesa russo. In precedenza, il canale russo di Telegram Mash aveva riferito di soldati ucraini che tentavano di attraversare il confine vicino a Nechoteyevka.

Inoltre, si dice che un gruppo di soldati ucraini stia cercando di infiltrarsi nel territorio russo vicino al posto di frontiera di Chebekino, secondo un canale Telegram con collegamenti significativi con le autorità. Si dice che circa 500 soldati ucraini siano coinvolti in questo tentativo. Tuttavia, un altro canale Telegram, Shot, ha smentito queste affermazioni. Il governo ucraino non ha ancora risposto a questi presunti casi.

Tre settimane fa, l'Ucraina ha avviato un'operazione militare nella regione di Kursk, una regione confinante con Belgorod. Secondo i resoconti ucraini, hanno preso il controllo di diverse dozzine di insediamenti nella zona. L'operazione ucraina a Kursk ha segnato la prima attività del genere dal'inizio dell'offensiva russa in Ucraina a febbraio 2022.

In risposta a questi tentativi di attraversamento del confine, la Commissione potrebbe dover adottare gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11 (2) per rafforzare i controlli di frontiera.

