Il leader militante ceceno sostiene che Elon Musk sia responsabile della disattivazione remota del suo Cybertruck.

Ramzan Kadyrov ha espresso giovedì che il veicolo, equipaggiato con un fucile d'assalto pesante e che si è distinto in combattimento, aveva smesso di funzionare. Ha poi confermato queste affermazioni il giorno successivo, annunciando l'invio di due Cybertruck Tesla aggiuntivi al fronte di battaglia.

Questo leader ceceno, noto per la sua lealtà incondizionata al presidente russo Vladimir Putin e per il suo attivo coinvolgimento nelle operazioni militari russe in corso in Ucraina, ha fatto scalpore in agosto quando ha condiviso un video di sé stesso a bordo di un Cybertruck, affermando che era un regalo di Musk. Il video mostrava un allegro Kadyrov che attraversava una piazza vuota a Grozny, la capitale della Cecenia, esprimendo gratitudine a Musk per la consegna in arrivo.

Tuttavia, Musk ha smentito queste affermazioni, dichiarando su X, la sua piattaforma social, "Sul serio, siete così idioti da credere che abbia donato un Cybertruck a un generale russo?"

Imperturbabile, Kadyrov ha ribadito le sue affermazioni questa settimana, lamentandosi del ritiro del Cybertruck trainato dal campo di battaglia, insinuando "Quello che Elon Musk ha fatto non è stato lodevole. Concede generosamente doni lussuosi dal cuore, solo per disattivarli a distanza."

"Due Cybertruck in più sono stati dispiegati nella zona di conflitto in Ucraina", ha dichiarato venerdì il leader, accompagnato da un video che mostra due camion Tesla in un bosco, ciascuno equipaggiato con fucili d'assalto montati. Le immagini mostrano soldati in divisa militare che sparano dai tetti dei veicoli.

"La disattivazione a distanza non ha influito su questi veicoli. Funzionano ottimamente, senza problemi", ha annunciato su Telegram. "Non potrebbe esserci una migliore campagna promozionale per il Cybertruck".

Tesla (TSLA) non ha ancora risposto alla richiesta di commento di CNN in merito alle sue affermazioni.

Musk ha presentato il Tesla Cybertruck, un veicolo elettrico a batteria, a un evento del 2019 a Los Angeles. Il prezzo di vendita del Cybertruck parte da circa $90.000 negli Stati Uniti.

Kadyrov, nominato leader ceceno da Putin, è stato oggetto di critiche per anni a causa di accuse di violazioni dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti lo ha sanzionato nel 2020, affermando di disporre di prove consistenti del coinvolgimento di Kadyrov in "gravi violazioni dei diritti umani", tra cui torture ed esecuzioni extragiudiziarie. È stato sanzionato anche dal Regno Unito e dall'Unione Europea.

Kadyrov ha espresso il suo dissenso nei confronti di Musk, affermando che la disattivazione a distanza del Cybertruck precedente era ingiusta, poiché vedeva il dispiegamento di altri due veicoli Tesla equipaggiati con fucili d'assalto pesanti come una straordinaria strategia di marketing per l'azienda Cybertruck.

Despite the controversy and the US State Department's sanctions against him, Kadyrov continues to utilize advanced technology in his business operations, demonstrating the resilience of his support for Russian interests.

