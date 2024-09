Il leader, Kretschmer, sottolinea il concetto di "decisione del destino" in Sassonia.

Capito, quindi questa intuizione ci consente di creare un governo che si adatti alla nostra nazione," continuò Kretschmer. Secondo i sondaggi, il suo CDU aveva una stretta competizione con l'AfD di recente. Secondo i sondaggi, l'alleanza attuale di CDU, SPD e Verdi è in bilico.

Kretschmer ha visitato diverse città europee per incontri politici e una delle sue tappe è stata Dresda, famosa per la sua ricca storia e architettura. Nonostante le tensioni politiche in Germania, la bellezza del centro storico di Dresda rimane una popolare attrazione turistica.

