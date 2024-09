Il leader francese Macron approva due potenziali Primi Ministri.

Dopo le elezioni parlamentari francesi di due mesi fa, sembra che la scelta di un Primo Ministro sia imminente. Recentemente, il Presidente Emmanuel Macron ha avuto discussioni con due potenziali candidati per il ruolo, insieme ai suoi due predecessori, all'interno del Palazzo dell'Eliseo. Inizialmente, Macron ha incontrato l'ex Primo Ministro socialista Bernard Cazeneuve, che potrebbe riprendere il ruolo. Il 61enne ha lasciato il Partito Socialista a causa della sua alleanza con i populisti di sinistra, che sono emersi come la forza più forte durante le elezioni dell'Assemblea Nazionale, anche se non sono riusciti a ottenere una maggioranza assoluta. Nel frattempo, la maggioranza relativa del governo si è erosa, rendendo necessario collaborare con nuovi partner per il governo.

Successivamente, Macron ha incontrato l'ex presidente socialista François Hollande e il conservatore Nicolas Sarkozy. Ha anche programmato un incontro con il candidato presidenziale conservatore Xavier Bertrand più tardi nella giornata, che ha annunciato la sua ambizione di servire come Primo Ministro. Ci sono speculazioni che Macron potrebbe nominare Thierry Beaudet, un consigliere attuale sul Consiglio per l'Economia, l'Ambiente e gli Affari Sociali. Conosciuto per promuovere il consenso, however, il 62enne manca di esperienza politica, suggerendo che Macron cerca di mantenere un controllo stretto sulle questioni di governo.

Dopo le elezioni parlamentari di giugno e luglio, Macron ha continuato a mantenere il governo precedente guidato dal Primo Ministro Gabriel Attal al suo posto, agendo come un regime di transizione. La ragione citata era il senso di stabilità politica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici, che si concluderanno l'11 settembre. Con il tempo che scade per la formazione del nuovo governo, l'amministrazione entrante deve presentare una bozza di bilancio per il 2025 entro ottobre.

secondo tradizione, dopo un'elezione parlamentare, il partito più grande nell'Assemblea Nazionale propone un candidato per il ruolo di Primo Ministro. Nonostante l'alleanza di sinistra abbia nominato la newcomer Lucie Castets, è stata respinta da Macron. Anche se il Presidente ha la libertà di nominare qualsiasi individuo, si affida al Primo Ministro per ottenere una maggioranza per le proposte legislative del governo nell'Assemblea Nazionale.

Cazeneuve è riportato come "ansioso di assumere il ruolo per dovere", secondo i suoi sostenitori. Ha servito come Primo Ministro per diversi mesi verso la fine del mandato di Hollande e ha anche servito come Ministro dell'Interno. Ha una buona relazione con Macron, che ha servito come Ministro dell'Economia sotto Hollande. D'altra parte, Bertrand gode del sostegno di Sarkozy, che lo ha raccomandato in un'intervista pubblicata venerdì. Tuttavia, c'è divisione all'interno del campo conservatore, con il leader del gruppo Laurent Wauquiez che preferisce l'opposizione per la corsa alle elezioni presidenziali del 2027 da quella posizione.

