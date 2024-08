Il leader di Telegram continua la detenzione in Francia dopo l'arresto

Il 39enne è stato arrestato all'Aeroporto di Le Bourget a Parigi sabato sera. Un mandato di arresto è stato emesso a seguito delle indagini iniziali che coinvolgono accuse come frode, distribuzione di narcotici, cyberbullismo, crimine organizzato e finanziamento del terrorismo. Durow è accusato di non aver impedito che la sua piattaforma di comunicazione fosse utilizzata per attività illecite.

Telegram ha dichiarato domenica sera che Durow "non ha nulla da nascondere". Il 39enne, che è cittadino sia della Russia che della Francia, visita spesso l'Europa, come dichiarato in una nota del servizio online. Telegram si attiene alle regolamentazioni europee e la moderazione del contenuto sul sito è considerata "pratica standard del settore". È "ridicolo", ha affermato l'azienda, ritenere responsabile una piattaforma o il suo CEO per l'abuso della piattaforma.

Il servizio di messaggistica cifrata Telegram, fondato nel 2013, ha guadagnato popolarità come alternativa ai servizi statunitensi. Telegram si rifiuta di fornire dati degli utenti, anche in caso di attività criminali.

Telegram consente gruppi con fino a 200.000 membri, il che ha portato a accuse di agevolare la diffusione di informazioni false, nonché di contenuti pedofili o estremisti e teorie del complotto.

Il servizio di messaggistica rivale WhatsApp ha introdotto limitazioni alla condivisione dei messaggi nel 2019. In precedenza, l'app era stata criticata per aver consentito la diffusione di informazioni errate che avevano portato a linciaggi in India.

