- Il leader di Kik si è espresso riguardo a Temu e Shein: "Urlando di una palese ingiustizia"

Patrick Zahn, CEO di Kik, si è detto sorpreso dalla gestione permissiva delle regolamentazioni politiche nei confronti dei giganti dell'e-commerce asiatici come Shein e Temu. "È sconcertante che queste piattaforme possano operare liberamente senza rispettare le leggi e l'ordine", ha dichiarato ai membri dell'Associazione dei Giornalisti Economici di Düsseldorf, definendolo una "ingiustizia lampante".

Secondo Zahn, Shein e Temu godono di vantaggi competitivi ingiusti, tra cui le basse tasse doganali. Queste piattaforme di e-commerce asiatiche si basano principalmente sul trasporto aereo, il che significa che non ci sono tasse doganali sui pacchi del valore inferiore a 150 euro provenienti da paesi extra-Ue all'importazione. Il capo dell'azienda di abbigliamento Kik trova questa situazione ingiustificabile. "Paghiamo anche noi le nostre tasse", ha sottolineato Zahn, suggerendo che i retailer stranieri che operano in Europa dovrebbero essere sottoposti alle stesse regolamentazioni.

Zahn ha espresso la sua preoccupazione per l'apparente doppio standard applicato. "È strano come facciamo le cose", ha detto. La maggior parte dei pacchi arriva a Lussemburgo, Belgio, attraverso cui vengono consegnati quotidianamente 400.000-500.000 pacchi di Temu e Shein. Con soli sei ufficiali doganali presenti, stiamo effettivamente facendo passare ogni pacco senza ispezioni, il che è strano date le circostanze, come ha sottolineato Zahn.

Zahn ha criticato la Legge sulla Catena di Fornitura per imporre regolamentazioni stringenti alle aziende europee ma per non affrontare questi problemi con i retailer online come Shein e Temu. I politici sono consapevoli della situazione ma non hanno ancora affrontato il problema.

Shein e Temu hanno guadagnato una notevole popolarità in Germania. Il loro successo sta mettendo sotto pressione i tradizionali rivenditori. Secondo una stima dell'Associazione del Commercio di Tessuti, Scarpe e Articoli in Pelle, i consumatori tedeschi hanno acquistato circa un miliardo di capi di abbigliamento e scarpe da queste piattaforme lo scorso anno. Tuttavia, i portali sono sotto controversia. Gli esperti dei consumatori, i politici e i rappresentanti dell'industria del commercio criticano i problemi legati alla qualità dei prodotti, alle procedure di reclamo ingannevoli e alle pratiche manipolative, chiedendo regolamentazioni più severe.

Zahn sostiene che K K Textiles e altri rivenditori tradizionali sono svantaggiati dalle regolamentazioni doganali permissive per le piattaforme di e-commerce asiatiche come Shein e Temu, poiché sono tenuti a pagare le tasse doganali mentre queste ultime non lo fanno a causa delle basse tasse doganali sui pacchi del valore inferiore a 150 euro provenienti da paesi extra-Ue all'importazione.

Inoltre, Zahn sottolinea che non solo K K Textiles, ma tutti i retailer stranieri che operano in Europa dovrebbero essere tenuti responsabili degli stessi standard regolamentari dei retailer locali, poiché la concorrenza ingiusta persiste a causa della gestione permissiva delle regolamentazioni politiche nei confronti dei giganti del retail asiatici.

