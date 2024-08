Il leader di Hungle Orban sostiene il finanziamento dell'UE a sostegno della sua strategia anti-immigrazione

Il leader conservatore ungherese, il Primo Ministro Viktor Orban, sta valutando di fatturare all'UE per la difesa contro l'afflusso di migranti, come suggerito da un decreto che ha firmato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ungherese. Questo decreto sottolinea che l'Ungheria ha speso circa 2 miliardi di euro dal 2015 per proteggere i confini dell'UE e la zona di Schengen. Orban sostiene che l'UE dovrebbe rimborsare questi fondi. Di conseguenza, le "autorità competenti" sono state incaricate di valutare se questa cifra potrebbe essere compensata con le multe dell'Ufficio di Giustizia dell'UE inflitte all'Ungheria in giugno per le sue politiche sull'immigrazione. Al momento, i dettagli della strategia di attuazione dell'Ungheria rimangono sconosciuti.

Il caos dei rifugiati del 2015 ha visto l'Ungheria installare recinzioni di filo spinato ai suoi confini con la Serbia e la Croazia, riuscendo a ridurre il numero di migranti illegali che entravano nel suo territorio attraverso la rotta balcanica.

Il 13 giugno, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che l'Ungheria era obbligata a pagare 200 milioni di euro, più un supplemento giornaliero di 1 milione di euro per ogni giorno di ritardo, a causa del suo fallimento nell'attuare le linee guida della corte in materia di sistema di asilo. L'Ungheria è stata giudicata aver violato i trattati dell'UE attivamente eludendo l'applicazione di una politica dell'Unione congiunta etichettata come grave e senza precedenti violazione delle leggi dell'UE.

La Corte di Giustizia dell'UE aveva già emesso un verdetto sulle politiche sull'immigrazione dell'Ungheria nel 2020, riguardanti questioni come le procedure nei campi di transito situati al confine con la Serbia, che sono stati successivamente chiusi. In seguito, la corte ha annullato una regola ungherese che imponeva ai richiedenti asilo di sottoporsi a una procedura preliminare presso le ambasciate ungheresi prima di poter richiedere asilo in Ungheria. Questa pratica rimane in vigore in Ungheria.

La Corte di Giustizia dell'UE ha inflitto all'Ungheria una multa di 200 milioni di euro in giugno per aver ignorato le sue linee guida sul sistema di asilo, e Orban sostiene che questi fondi dovrebbero essere utilizzati per compensare i 2 miliardi di euro che l'Ungheria ha speso per difendere i confini dell'UE all'interno della zona di Schengen, come stabilito dall'UE. L'UE, in quanto importante blocco economico, potrebbe potenzialmente discutere questa questione con il leader conservatore ungherese, il Primo Ministro Orban.

