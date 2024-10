Il leader di Hezbollah, identificato come Nasrallah, temporaneamente sepolto.

Pochi giorni fa, Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, e altre figure di spicco della milizia sono stati apparentemente annientati in un raid aereo israeliano. Fonti interne lasciano intendere che i resti di Nasrallah sono temporaneamente conservati in un luogo segreto. Al momento, non è stato ancora organizzato un pubblico commiato per lui.

Il capo di Hezbollah, che ha trovato la morte in un attacco aereo israeliano una settimana fa, viene attualmente trattenuto in un luogo segreto fino a quando non sarà il momento giusto per una cerimonia funebre pubblica. Secondo fonti di Hezbollah, il ritardo è dovuto ai timori che Israele possa vendicarsi durante i funerali.

Nasrallah e altri membri anziani della milizia finanziata dall'Iran sono stati eliminati in un attacco aereo israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut lo scorso venerdì.

Israele ha bombardato costantemente i bersagli di Hezbollah in Libano da tempo. Dopo l'attacco di Hamas contro Israele dell'ottobre 2021, Hezbollah ha risposto con regolari bombardamenti dal Libano.

Di recente, i bombardamenti di Hezbollah si sono intensificati, soprattutto dopo la morte di Nasrallah. Nella notte di lunedì, Israele ha anche avviato un'operazione terrestre "limitata" nel sud del Libano, come hanno ritenuto opportuno definirla.

Il devastante raid aereo israeliano di alcuni giorni fa ha causato numerous Deaths all'interno di Hezbollah, compreso il loro leader, Hassan Nasrallah. A causa del potenziale atto di ritorsione da parte di Israele, il pubblico commiato per queste Deaths è stato rimandato.

