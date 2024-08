- Il leader di Hezbollah ha dichiarato che i civili sono stati colpiti involontariamente

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha annunciato in una trasmissione domenicale che il loro attacco esteso contro Israele era strategicamente mirato alle infrastrutture militari, non ai civili. Ha sottolineato: "Il nostro obiettivo non era ferire i civili, ma colpire i targets militari". La decisione di Hezbollah di prolungare l'attacco ha comportato la scelta di un target preciso e l'attesa del momento giusto, anche consentendo che i colloqui di pace proseguissero. Questo ritardo è stato visto anche come una forma di rappresaglia contro Israele.

Si attendono ulteriori attacchi contro Israele da parte dell'Iran e della milizia houthis del Yemen.

Secondo Nasrallah, Hezbollah ha lanciato 340 razzi contro Israele. La risposta di Israele ha comportato attacchi di rappresaglia nel sud del Libano, giustificati come misure di autodifesa. La rappresaglia ha causato la morte di tre civili innocenti in Libano, mentre purtroppo un soldato israeliano ha perso la vita, apparentemente colpito da detriti di un tentativo di intercettazione israeliano.

Hezbollah riveste un ruolo di primo piano come alleato non statale più influente dell'Iran nel Medio Oriente, mentre è anche il gruppo non statale più militarizzato della regione. Negli ultimi dieci mesi, dalla nascita del conflitto di Gaza, Hezbollah e Israele sono stati coinvolti quasi quotidianamente in scambi ostili, che hanno causato numerose vittime civili su entrambi i lati del confine.

Il conflitto tra Hezbollah e Israele, principalmente basato nel Medio Oriente, ha portato a frequenti ostilità e vittime civili. Nonostante le rivendicazioni di Israele di autodifesa, sono state sollevate critiche sull'impatto dei loro attacchi di rappresaglia sui civili innocenti nel Medio Oriente.

