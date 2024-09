Il leader di Hezbollah afferma che Israele ha superato tutti i limiti sostanziali.

In Libano, numerosi cercapers e walkie-talkie legati a Hezbollah sono stati trovati distrutti. Il leader della milizia ha incolpato Israele e minacciato rappresaglie. "La vendetta è imminente," ha predetto Nasrallah.

Dopo l'esplosione di numerosi dispositivi di comunicazione che sostenevano Hezbollah, un gruppo sciita con base in Libano, il suo comandante Hassan Nasrallah ha ammesso che il gruppo ha subito un grave colpo. Parlando al pubblico per la prima volta dopo gli attacchi che hanno causato 37 morti e oltre 2900 feriti, Nasrallah ha accusato Israele di aver condotto una "purga" e un "massacro" durante un discorso televisivo in diretta.

"In 48 ore e 60 secondi, Israele ha cercato di sterminare più di 5000 persone," ha dichiarato il leader dell'organizzazione. "Questo atto ignobile è come una dichiarazione di guerra," ha affermato. Israele, ha affermato, ha "superato ogni limite etico". L'incidente rappresenta un "primo nel suo genere" nella storia della loro resistenza e probabilmente nella storia del conflitto con il loro avversario, ha aggiunto. Inoltre, ha promesso rappresaglie: "La vendetta arriverà". Quando, dove e come lo si capirà con ulteriori valutazioni.

Aerei da guerra israeliani su Beirut

Nasrallah ha dichiarato che gli scontri sul confine libanese-israeliano continueranno finché la situazione a Gaza non si calmerà. Hezbollah ha riconosciuto la superiorità tecnologica di Israele - "soprattutto grazie al suo sostegno da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente". Durante il discorso, gli aerei da guerra israeliani hanno sorvolato a bassa quota la capitale, Beirut, rompendo la barriera del suono. I testimoni oculari hanno riferito di attacchi simulati da parte degli aerei israeliani nel sud di Beirut.

Nasrallah ha cercato di prevenire il rientro dei civili israeliani nella regione di frontiera, affermando che un simile obiettivo non sarebbe stato raggiunto attraverso ulteriori escalation militari. Ha espresso la speranza che Israele tenti di infiltrarsi nel sud del Libano, ipotizzando che ciò fornirebbe un'opportunità storica per Hezbollah. Ha indicato che la prontezza al combattimento della milizia è aumentata. Le strutture organizzative e l'infrastruttura non hanno subito danni a causa degli attacchi.

Il mercoledì successivo, centinaia di walkie-talkie sono stati distrutti in Libano, a seguito dell'esplosione di centinaia di cercapers utilizzati dai membri di Hezbollah il giorno precedente. Secondo il Ministro della Salute, Firass Abiad, 57 persone sono morte nell'onda d'urto iniziale delle esplosioni, mentre altre 55 sono morte in una seconda onda il mercoledì. Tra i morti del mercoledì, almeno 20 sono membri confermati di Hezbollah.

