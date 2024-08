Il leader di Hamas Sinwar vuole un accordo di cessate il fuoco, dicono i mediatori, ma la posizione di Netanyahu non è chiara

Sia che il primo ministro israeliano lo voglia o meno rimane avvolto nell'incertezza.

Gli alleati di Netanyahu hanno detto ai giornalisti e ad altri funzionari del governo che il primo ministro israeliano è pronto a fare un accordo, a prescindere dall'impatto sulla sua coalizione di governo, secondo due fonti israeliane. Ma l'establishment della sicurezza israeliano rimane notevolmente più scettico sulla volontà di Netanyahu di concludere un accordo data l'opposizione feroce dei ministri di destra nella sua coalizione.

"Nessuno sa cosa vuole Bibi", ha detto una fonte israeliana, riferendosi a Netanyahu per il suo soprannome.

Quello che è chiaro è che Netanyahu dovrà affrontare una montagna di pressioni questa settimana dagli Stati Uniti per concordare un cessate il fuoco e un accordo per il rilascio degli ostaggi.

Gli ufficiali statunitensi hanno fatto capire ai loro omologhi israeliani che il momento di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco è ora per evitare una guerra regionale più ampia, ha detto la fonte israeliana.

Il Forum delle Famiglie di Ostaggi e Scomparsi, una voce potente in Israele, ha anche chiamato Israele e Hamas a finalizzare un accordo per gli ostaggi e il cessate il fuoco.

"Un accordo è l'unico modo per riportare a casa tutti gli ostaggi. Il tempo stringe. Gli ostaggi non ne hanno più. Un accordo deve essere firmato ora!", ha detto il forum in una dichiarazione del giovedì.

Contemporaneamente, i partner di coalizione di Netanyahu hanno fatto sapere di non voler che Israele stipuli un accordo con Hamas.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha definito l'accordo di cessate il fuoco proposto "accordo di resa" venerdì. Scrivendo sulla piattaforma social X, ha detto: "Chiedo al Primo Ministro di non cadere in questa trappola e di non concordare uno spostamento, nemmeno minimo, dalle linee rosse che ha stabilito di recente, che sono anche molto problematiche".

Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha rimproverato i commenti di Smotrich, dicendo che "le sue argomentazioni sono completamente sbagliate".

Tuttavia, il futuro politico di Netanyahu dipende in gran parte dai suoi partner di coalizione - alcuni dei quali hanno già minacciato di lasciare il governo e farlo cadere se egli concorda l'accordo.

La Knesset (il parlamento israeliano) è attualmente in pausa estiva, il che renderebbe più difficile - anche se non impossibile - per Smotrich e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir far cadere il governo attuale. E le fonti israeliane hanno indicato che Netanyahu potrebbe chiamare le elezioni se si raggiunge un accordo di cessate il fuoco, il che gli permetterebbe di controllare il momento delle elezioni.

Delegazioni lavorano '24 ore su 24'

I mediatori si riuniranno con le squadre di negoziato israeliane e di Hamas a Cairo o Doha la prossima settimana. Ma i negoziati sono già in corso con le delegazioni tecniche che lavorano '24 ore su 24' sui dettagli chiave prima dell'incontro di giovedì, ha detto la fonte israeliana.

I negoziati si svolgono in un momento estremamente teso nel Medio Oriente. Un duo di omicidi di alto profilo in Libano e Iran nelle ultime settimane ha scatenato timori di rappresaglie che potrebbero portare a un conflitto più ampio.

Israele lo scorso fine settimana ha ucciso Fu'ad Shukr, il comandante militare più alto di Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Il giorno successivo, Israele è ampiamente considerato aver ucciso il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran, che è visto come un grave imbarazzo per le Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) che ospitava Haniyeh.

Israele non ha confermato né smentito il suo coinvolgimento in quell'incidente.

Ci sono indicazioni che l'Iran potrebbe rivedere la scala e il tempismo della sua rappresaglia contro Israele se ci sarà un cessate il fuoco a Gaza, una possibilità che ha aggiunto pressioni su Israele per raggiungere un accordo per evitare il rischio di una guerra regionale totale.

Sinwar, il leader di Hamas a Gaza e, secondo Israele, uno dei menti dietro l'attacco terrorist

