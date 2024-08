Il leader democratico Tim "Papà" Walz dimostra le sue eccezionali capacità ai suoi compagni di partito

Per circa due settimane, Tim Walz è il compagno di corsa di Kamala Harris. È noto come il pubblico ministero ostinato, mentre lei è il simpatico tipo del Midwest rurale. Alla convention, ha fatto ciò per cui è noto tra i giovani elettori: ha consegnato il suo messaggio onestamente e direttamente.

La folla ha ruggito, "Allenatore, Allenatore, Allenatore!" quando il candidato alla vicepresidenza Tim Walz, l'allenatore di football americano e l'educatore, ha parlato ai delegati dei Democratici. Non aveva mai avuto un palcoscenico così grande prima, ma sapeva un paio di cose su discorsi ispiratori. Walz, attualmente governatore del Minnesota, era lì per sostenere Harris, il peso massimo democratico della California.

"È l'ultimo quarto", ha descritto il panorama politico contro i Repubblicani: "Siamo in svantaggio di un punto. Ma siamo in attacco e abbiamo la palla. Stiamo avanzando verso la linea di meta. E lasciate che vi dica, abbiamo la squadra ideale. Kamala Harris è tenace. Kamala Harris è esperta. E Kamala Harris è pronta. Il nostro compito è bloccare e placcare. Pollice dopo pollice. Iarda dopo iarda. Chiamata dopo chiamata."

Il 60enne Walz è cresciuto nel Midwest rurale, dove ogni voto potrebbe inclinare la bilancia per la Casa Bianca. Prima di essere un congressista, era un insegnante delle superiori sulla quarantina con figli piccoli, sfidando le probabilità in un distretto profondamente repubblicano. "Non sottovalutate un insegnante pubblico", ha detto alla folla, agitando i cartelli "Allenatore Walz" che avevano ricevuto.

"Siamo tutti insieme in questo"

Alcuni media degli Stati Uniti hanno incorniciato questa elezione come una gara di mascolinità. Walz è il padre figura umile e onesto, ex soldato, insegnante e allenatore di football americano, contrapposto al suo omologo repubblicano, J.D. Vance, l'incarnazione febbrile della mascolinità tossica, traducendo i suoi valori religiosi in richieste estreme? Non è così lineare, ma: Walz attinge a stereotipi di famiglia confortanti che appello a una corsa contro Donald Trump. "Crescere in una piccola città ti insegna a guardare l'uno all'altro", dice Walz della sua idea di unità. "La famiglia accanto a casa tua potrebbe non condividere le tue opinioni, la tua fede, i tuoi amori, ma sono i tuoi vicini. Siamo tutti insieme in questo". Quando Walz esprime il suo affetto per la sua famiglia, il suo figlio Gus si alza, con le lacrime agli occhi, sopraffatto dall'emozione; fino a quando sua madre e sua sorella lo fanno sedere di nuovo.

Negli ultimi due settimane, Walz è diventato una tela bianca per le proiezioni. Ha definito i Repubblicani "strani", scatenando una tendenza. Si presenta come l'antitesi: un uomo della famiglia a terra, che irradia sincerità genuina. Parla di comunità e unità, mentre i Repubblicani parlano di divisione e "gli altri", come se fossero irraggiungibili. Walz si connette con le generazioni più giovani. Dopo tutto, ha trascorso metà della sua vita insegnando e crescendo loro. I Democratici stanno cercando di capitalizzare su questo come il punto di forza unico di Walz, portando Harris e lui alla Casa Bianca.

I giovani elettori cercano l'autenticità

In precedenza, durante un evento su come i candidati politici possono connettersi con gli elettori tra i 18 e i 27 anni, l'attenzione era su ciò che guida veramente questo gruppo cruciale per i Democratici. "Non abbiamo ancora dati su questo perché è ancora presto", ha detto uno dei relatori a proposito di Walz, "ma quando questo ragazzo del Minnesota parla casualmente negli interviste di ciò che dice la sua figlia di 23 anni, suscita interesse". Walz ha anche firmato alcune leggi come governatore dello stato che hanno risuonato con questo gruppo di età, il motivo per cui i giovani elettori parlano di lui.

Walz è un asset prezioso per i Democratici perché risuona di più con i giovani elettori di Vance e non è ancora profondamente radicato nelle fazioni del partito. Biden probabilmente non avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 2020 senza il sostegno ampio di questo gruppo di elettori. Harris e Walz devono ripetere questo, o le loro possibilità di sconfiggere Trump diminuiranno rapidamente. Le tattiche di intimidazione non funzionano sulla Generazione Z, hanno riferito i relatori; vogliono l'autenticità, una visione per il futuro e sentirsi come se appartenessero. La comunicazione è fondamentale per la Generazione Z. I primi sondaggi mostrano che Walz viene visto come più autentico di Vance e nel complesso più positivamente.

Questo è stato evidente anche sui social media. Dopo che Harris ha scelto Walz, ci sono state innumerevoli pubblicazioni su situazioni "padre" immaginarie. "Tim Walz ti mette $20 nella tasca posteriore perché si preoccupa che non hai abbastanza benzina per tornare a casa", ne diceva una; un'altra diceva: "Tim Walz ti suona il clacson a un semaforo rosso, ti segnala di abbassare il finestrino e ti dice che il tuo pneumatico posteriore destro potrebbe aver bisogno di un po' d'aria". Il sito di giochi IGN ha anche scoperto che Walz potrebbe diventare il primo "Vicepresidente Gamer": era un utente devoto della Sega Dreamcast e una volta ha giocato così tanto che sua moglie gli ha tolto la console.

Finora, funziona

Come il fresco aspirante alla vicepresidenza, Walz, ha viaggiato attraverso gli stati contesi insieme a Harris, ha servito un piatto convenzionale del Midwest su X. Il suo pasto di tacchino ha attirato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e è stato preparato numerose volte. Un'analisi degli utenti: "Lasciatelo cucinare!" Tali incidenti alimentano il suo chiacchiericcio. O quando Walz è stato presentato sul palcoscenico della convention: i suoi figli hanno fatto le orecchie da coniglio dietro la sua schiena durante l'intervista. Walz ha caricato lui stesso il video. Anche se c'è un accenno di propaganda, funziona decisamente. Walz ora gode di un'immagine favorevole tra i Democratici come il padre affabile con uno spirito generoso, sostenendo Harris nella sua campagna per respingere figure come Donald Trump, che potrebbero potenzialmente rovinare il futuro dei suoi figli e degli altri.

Intanto, Walz e il suo avversario repubblicano, Vance, cercano entrambi di raccogliere voti nel Midwest per i loro rispettivi candidati. Walz presenta la sua città natale come un mix di valori familiari, diligenza e socievolezza, contraddistinta da piccoli paesi e agricoltura. Al contrario, Vance si concentra sull'area che ha visto trionfare Trump nel 2016: la Rust Belt, contraddistinta da città industriali in declino che aspirano a essere riconosciute. Chi si aggiudicherà la vittoria a novembre? Lo vedremo.

