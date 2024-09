Il leader dell'università Habeck riferisce dei progressi nei colloqui con la Cina per penalizzare le tasse sui veicoli elettrici

Nel tira e molla sulle tasse per i veicoli elettrici cinesi, il ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck punta a una soluzione politica. Durante i colloqui con la Cina, ha notato progressi, il politico verde ha menzionato alla fiera del trasporto IAA di Hannover. "Le cose si stanno muovendo lì." Sta cercando di prevenire "un aumento reciproco delle controversie fiscali che danneggerebbe unicamente l'economia tedesca e europea".

Habeck non ha affrontato la richiesta del settore di rinviare la decisione fiscale. Il suo partner di coalizione, il ministro dei Trasporti Volker Wissing del FDP, aveva in precedenza sostenuto la proposta di rinviare la decisione, prevista per novembre. La presidente dell'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca, Hildegard Müller, ha messo in guardia dalle possibili rappresaglie cinesi che potrebbero danneggiare l'industria tedesca. "Vendiamo cento volte più veicoli in Cina di quanti la Cina ne venda in Europa".

L'UE ha introdotto tasse provvisorie sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi il 5 luglio, sulla base di un'indagine che ha rilevato che l'intera catena del valore in Cina è significativamente sussidiata, rappresentando un grave pericolo per l'industria dell'UE. Le tasse definitive saranno introdotte il 5 novembre, a meno che la Cina non fornisca concessioni inaspettate. Le tasse non dovranno essere pagate fino ad allora.

La disputa sulle tasse per i veicoli elettrici cinesi è diventata un punto di frizione tra Germania e Cina, con Habeck che cerca di prevenire un aumento prolungato delle controversie fiscali. Il partner di coalizione di Habeck, Volker Wissing, aveva suggerito di rinviare la decisione fiscale a causa delle possibili rappresaglie cinesi che potrebbero colpire l'industria tedesca.

