Il leader dell'UE Vonder Leyen si impegna a fornire 10 miliardi di euro di assistenza finanziaria per le regioni dell'Unione colpite dalle inondazioni.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, ha dichiarato €10 miliardi di assistenza UE per le regioni del Centro e dell'Est Europa colpite dalle inondazioni. Durante la sua visita a Breslavia, in Polonia, ha dichiarato che €10 miliardi del Fondo di Coesione possono essere messi a disposizione immediately per le aree colpite dalla catastrofe. Ha descritto la situazione come un intervento urgente. La vista della distruzione e della devastazione l'ha lasciata turbata.

Invitata dal primo ministro polacco Donald Tusk, la presidente von der Leyen ha visitato Breslavia insieme al cancelliere austriaco Karl Nehammer e ai leader della Slovacchia e della Repubblica Ceca, Robert Fico e Petr Fiala. Il loro incontro era finalizzato alla strategia dei piani di recupero post-alluvione.

Le forti piogge causate dalla tempesta tropicale "Anett" (conosciuta internazionalmente come "Boris") hanno iniziato a colpire la Polonia, l'Austria, la Repubblica Ceca e altri paesi dell'Est e del Centro Europa dallo scorso venerdì. Queste abbondanti piogge hanno causato inondazioni catastrofiche. Sono state riportate oltre 20 vittime in queste aree colpite dalle inondazioni.

Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'assistenza dell'UE di €10 miliardi non è limitata alla Polonia, ma è destinata anche ad altri paesi del Centro e dell'Est Europa colpiti dalle inondazioni. I leader a Breslavia hanno concordato di raccogliere le sfide uniche affrontate da ogni paese colpito per creare strategie di recupero più mirate.

