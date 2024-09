- Il leader dell'SPD, Homann, esprime dubbi significativi riguardo a una coalizione con BSW.

Henning Homann, leader del SPD della Sassonia, esprime forti dubbi riguardo a una potenziale coalizione che coinvolge il BSW. Il percorso del BSW è incerto e ci sono notevoli lacune nel loro manifesto elettorale, in particolare per quanto riguarda le questioni politiche locali, ha sottolineato Homann.

Una possibile formazione di governo per la Sassonia potrebbe essere una coalizione tra CDU, Bündnis 90/Die Grünen e SPD. Un'altra opzione è un governo di minoranza composto da CDU e SPD, con il sostegno del BSW. Homann ha anche espresso riserve su questa opzione. Ha sottolineato che ci sono possibilità formali, ma non necessariamente si traducono in successo pratico. Il SPD, in sostanza, rimane aperto alle trattative.

