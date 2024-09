Il leader dell'SPD esprime la sua sincera gratitudine a Nouripour e Lang per i loro lodevoli contributi.

L'SPD elogia lo sforzo collaborativo seguito alla partenza della leadership dei Verdi. Dal loro gruppo parlamentare, non si prevedono cambiamenti nell'operazione della coalizione.

I leader dell'SPD Saskia Esken e Lars Klingbeil hanno elogiato la leadership uscente dei Verdi per il loro impegno cooperativo. In una dichiarazione congiunta, hanno riconosciuto: "Abbiamo comunicato e risolto i problemi onestamente e in modo sostenibile ai livelli più alti dei nostri due partiti". Hanno aggiunto inoltre: "Despite le nostre divergenze politiche, questa partnership è stata gradevole grazie ai suoi robusti legami personali". Di conseguenza, hanno espresso la loro gratitudine a Omid Nouripour e Ricarda Lang. Non hanno fatto commenti sulle possibili conseguenze per la coalizione SPD-Verdi-FDP.

In precedenza, Mast aveva già parlato a nome del gruppo parlamentare. Ha approvato la decisione "con rispetto", credendo: "I Verdi continueranno a spingere le loro tematiche nella coalizione del semaforo. Pertanto, ritengo che si tratti di una riorganizzazione interna dei Verdi piuttosto che di un aggiustamento del governo o del gruppo parlamentare dei Verdi". Mast ha sottolineato che non vedeva alcun impatto sull'SPD o sull'operazione della coalizione del semaforo. Gli altri partiti avevano anche i loro progetti indipendenti da portare avanti nel governo. "Siamo ancora in modalità lavoro, come prima".

"L'SPD è pronto", ha dichiarato Mast riguardo alle possibili conseguenze della decisione dei Verdi sul suo partito. La direzione del partito era prevista per un ritiro il 12 e il 13 ottobre. Era chiaro che avrebbero iniziato la campagna elettorale per il Bundestag con il Cancelliere Olaf Scholz come loro candidato principale.

