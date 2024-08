- Il leader dell'SPD critica la disputa aperta sulla coalizione sul bilancio

Leader del SPD Lars Klingbeil critica aspramente il rinnovato conflitto di coalizione sulla legge di bilancio federale del 2025. "Avrebbe potuto essere evitato, discutere pubblicamente ancora una volta", ha detto nella sede del partito a Berlino. È l'aspettativa chiara dei cittadini e della sua parte che il governo faccia il suo lavoro "e non metta sempre in scena questo spettacolo pubblico".

La valutazione delle opinioni sui progetti controversi nel budget dell'anno prossimo avrebbe potuto essere effettuata tranquillamente in background. La comunicazione pubblica su questo non era necessaria. "Questo è azione di governo, non dovrebbe essere un dramma nella società, dovrebbe accadere". Ora si aspetta che il governo chiarisca da dove potrebbero provenire i cinque miliardi di euro mancanti.

Entro la prossima settimana, il progetto di legge dovrà essere presentato al Bundestag.

Il conflitto di coalizione sulla legge di bilancio è ripreso negli ultimi giorni. Lo sfondo sono tre progetti che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento nel bilancio per l'anno successivo di un totale di otto miliardi di euro. Lindner aveva commissionato pareri di esperti per valutare i progetti a causa di preoccupazioni legali ed economiche. Questi hanno confermato in parte le preoccupazioni, ma hanno anche mostrato modi per implementare almeno due dei tre provvedimenti.

Entro la metà di agosto, Scholz, Lindner e il Vice Cancelliere Robert Habeck (Verdi) cercheranno di nuovo soluzioni. Habeck ha detto al gruppo dei media Funke che commenterà la questione solo se verrà trovata una soluzione. Entro la prossima settimana, il progetto di legge di bilancio sarà inoltrato al Bundestag, che richiederà molto tempo per la deliberazione.

