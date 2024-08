- Il leader dell'SPD chiede un ritmo sul bilancio - "performance" non necessario

Leader of the SPD Lars Klingbeil Chiamata per un Accordo Rapido sul Bilancio nella Ripresa della Diatriba della Coalizione del Segnale di Traffico

Il presidente dell'SPD Lars Klingbeil sta chiedendo un accordo rapido nella ripresa della diatriba della coalizione del segnale di traffico sul bilancio federale per l'anno prossimo. "Questo intero spettacolo che abbiamo vissuto lo scorso fine settimana era completamente inutile, era superfluo, ha ulteriormente turbato il paese. È compito di un governo federale presentare un bilancio al parlamento", ha dichiarato Klingbeil in un'intervista estiva della ARD. Ha affermato che c'è insoddisfazione per il governo. Klingbeil ha detto: "Chiaro aspettativa: la prossima settimana il bilancio deve essere completato nel governo".

Accordo Annunciato per la Seconda Metà di Agosto

La disputa è ripresa nei giorni scorsi. Lo sfondo sono le proposte che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento del bilancio di otto miliardi di euro. Il ministro federale delle finanze Christian Lindner (FDP) aveva commissionato pareri di esperti a causa di preoccupazioni legali ed economiche. Questi hanno confermato in parte le preoccupazioni, ma hanno anche mostrato vie per implementare almeno parte delle misure.

Entro la metà di agosto, Lindner, il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) e il vice cancelliere Robert Habeck (Verdi) vogliono raggiungere un accordo e portare a una decisione del governo.

Klingbeil: "Non C'è Diritto alla Pigrizia"

Il presidente dell'SPD ha anche commentato la discussione sull'assegno dei cittadini. Ha detto che in molte discussioni le persone trovano ingiuste alcune parti dell'assegno dei cittadini. "Ma parliamo, ad esempio, di 800.000 persone che lavorano e ancora ricevono l'assegno dei cittadini perché guadagnano così poco che ricevono qualcosa in più", ha detto Klingbeil.

"Ciò che tocca il senso di giustizia delle persone è quando improvvisamente ci sono 16.000 che rifiutano di lavorare con lo stato. Che sfruttano la solidarietà dello stato, si appoggiano e dicono: 'Non ho niente da fare'. E dobbiamo dirglielo chiaramente: 'Non c'è diritto alla pigrizia'."

Lindner Si Sente 'Non Interpellato' dal Messaggio del Cancelliere

In precedenza, Scholz aveva espresso il suo disappunto e aveva reso chiaro che un parere legale sulla bozza del bilancio consentiva indeed prestiti dalla ferrovia e dalla società autostradale come mezzi di finanziamento. Lindner non vede alcuna critica al cancelliere federale in questo. "Non mi sento interpellato dal messaggio del cancelliere", ha detto il presidente della FDP al gruppo dei media Funke.

Scholz ha aggiunto in una conversazione con "Zeit Online": "Rimane un mistero come il voto chiaro del parere legale potesse essere temporaneamente frainteso così gravemente". Lindner aveva dubbi sul fatto che circa otto miliardi di euro per la ferrovia e le autostrade potessero essere finanziati con prestiti.

Il Ministro delle Finanze Federale Obiettivo anche le Sostituzioni Solari

Lindner ha anche chiamato per porre fine alle sovvenzioni per le energie rinnovabili. "Per quanto riguarda la promozione solare, c'è un'urgente necessità di azione. Le sovvenzioni sono aumentate significativamente", ha detto al gruppo dei media Funke. "Ma una promozione non è più necessaria in senso lato perché rende. Questo deve essere interrotto il prima possibile", ha detto.

Lindner si è riferito all'accordo di coalizione per porre fine alle sovvenzioni per le energie rinnovabili almeno con la fine del carbone. A suo avviso, questo potrebbe essere fatto molto più velocemente. "Il nuovo piccolo pannello solare sul tetto della casa è già esente dall'IVA, che è già una sufficiente promozione", ha detto. La fine del carbone è prevista per il 2038. La coalizione del segnale di traffico si è data l'obiettivo di anticipare idealmente questa data al 2030.

Lindner ha avvertito da una nuova crisi del debito in Europa, chiamando per la Germania di prendere in prestito di più e incoraggiando la coalizione a prendere ulteriori passi per riformare lo stato sociale. "Abbiamo bisogno di più empatia per i veramente svantaggiati e bisognosi - ma d'altra parte, più fermezza nei confronti dei freeloaders che vogliono denaro da questo stato, sebbene potrebbero lavorare, o quelli che illegalmente rimangono nel nostro paese."

L'Unione Chiede più Tempo per le Negoziazioni del Bilancio

Il vice presidente della fazione dell'Unione, Mathias Middelberg, considera il calendario per le negoziazioni del bilancio nel Bundestag discutibile. Suggerisce di ritardare le consultazioni di settembre sul bilancio del 2025 se i politici della coalizione del segnale di traffico non presentano un "piano onesto" in tempo, ha detto il politico della CDU all'agenzia di stampa tedesca.

L'assunzione di Lindner che solo un divario di finanziamento di cinque miliardi di euro deve essere chiuso è "lontana dalla realtà", ha criticato Middelberg. In effetti, almeno 13,4 miliardi di euro dei 17 miliardi di euro precedentemente pianificati come "sottodispense globali" devono ancora essere finanziati. E anche questo è ancora molto ottimisticamente calcolato.

Middelberg Chiede il Ritardo della Settimana del Bilancio

although in previous budget years underspendings of between one and two percent were set, this time they are significantly higher. It has also already shown this year that higher outflows can be expected. With a global underspending, savings targets are set without cuts already being made in the individual budget items.

Moreover, it is assumed in advance that not all planned funds will be spent. The budget for the coming year has a volume of 480.6 billion euros - around eight billion less than this year. "Without a significant reduction in the planned underspending, the first reading of the budget in the Bundestag scheduled for September must be postponed", the Union faction vice-chairman demanded.

Klingbeil Rimanere Fermo sulla sua Posizione

In risposta alla disputa in corso sul bilancio, il presidente dell'SPD Lars Klingbeil ha ribadito la sua posizione, dicendo: "Non mi tirerò indietro dalle nostre richieste per un accordo rapido e il completamento del bilancio la prossima settimana".

Voce dell'Unione si oppone al rinvio della Settimana del BilancioMathias Middelberg, vice presidente del gruppo dell'Unione, ha espresso il suo dissenso riguardo al rinvio delle consultazioni di settembre sul bilancio del 2025, dichiarando: "Non sono disposto ad accettare il rinvio della prima lettura del bilancio nel Bundestag prevista per settembre a meno che non ci sia una significativa riduzione della sottostima prevista."

Leggi anche: