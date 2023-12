Il leader dell'opposizione russa in carcere Navalny "sollevato" dopo un "estenuante" trasferimento di 20 giorni in carcere

Navalny, uno strenuo critico del Cremlino, ha condiviso un messaggio tramite i suoi assistenti sui social media martedì, esprimendo "sollievo" dopo essere sopravvissuto a quello che ha detto essere stato un trasferimento di 20 giorni in prigione che ha coperto migliaia di chilometri.

"Mi hanno portato qui sabato sera. Sono stato trasportato con tali precauzioni e su un percorso così strano (Vladimir - Mosca - Chelyabinsk - Ekaterinburg - Kirov - Vorkuta - Kharp) che non mi aspettavo che qualcuno mi trovasse qui prima di metà gennaio", ha scritto Navalny su X, ex Twitter.

"I 20 giorni di trasporto sono stati piuttosto faticosi, ma sono ancora di buon umore, come si addice a un Babbo Natale", ha detto, aggiungendo di stare bene e di essere "totalmente sollevato" per aver finalmente terminato il viaggio.

Secondo i calcoli della CNN, Navalny ha percorso più di 3.700 miglia (circa 6.000 chilometri) nei 20 giorni di viaggio, con una media di 185 miglia al giorno.

Navalny è stato imprigionato in una colonia penale a circa 150 miglia a est di Mosca, fino a quando i suoi avvocati hanno rivelato che l'11 dicembre avevano perso i contatti con lui. È seguita un'intensa attività di ricerca e lunedì hanno annunciato di aver localizzato Navalny nella colonia penale IK-3 nel villaggio di Kharp, a circa 40 miglia a nord del Circolo Polare Artico, nella regione autonoma di Yamalo-Nenets.

La sua scomparsa ha suscitato immediate preoccupazioni per la sua salute ed è avvenuta pochi giorni dopo che il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che si candiderà per la rielezione nel marzo del prossimo anno.

Putin governa di fatto la Russia dal 2000, diventando sempre più autocratico di decennio in decennio. Figure dell'opposizione come Navalny sono state regolarmente imprigionate, messe a tacere o fuggite in esilio.

Navalny è il più noto politico dell'opposizione in Russia. Durante il governo di Putin, Navalny ha usato il suo blog e i social media per denunciare la presunta corruzione del Cremlino e degli ambienti economici russi e ha organizzato proteste di piazza antigovernative.

Anche dietro le sbarre, i suoi account Instagram e Twitter hanno continuato ad attaccare Putin con messaggi trasmessi dal suo team.

Nei suoi ultimi post, Navalny ha detto di aver incontrato il suo avvocato, di aver ringraziato i sostenitori per la loro preoccupazione e di stare bene.

Il suo portavoce, Kira Yarmysh, ha dichiarato martedì alla CNN che la salute di Navalny non è peggiorata rispetto a prima del suo trasferimento, anche se il processo è stato "molto impegnativo dal punto di vista fisico".

I post di Navalny di martedì suggeriscono che rimane in isolamento, anche se ha detto di aver fatto una passeggiata all'aperto in un cortile.

"Ho visto un convoglio, non come nella Russia centrale, ma come nei film: con mitragliatrici, guanti caldi e stivali di feltro. E con gli stessi bellissimi e soffici cani da pastore", ha scritto su X. "Grazie ancora a tutti per il vostro sostegno. E buone vacanze!".

Navalny è stato condannato a 19 anni di carcere in agosto dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista, di aver finanziato attività estremiste e di numerosi altri reati. Stava già scontando una condanna a 11 anni e mezzo in una struttura di massima sicurezza per frode e altre accuse che nega.

I sostenitori di Navalny affermano che il suo arresto e la sua incarcerazione sono un tentativo politicamente motivato di soffocare le sue critiche a Putin.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com