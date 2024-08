- Il leader dello SPD della Turingia scopre il potenziale di coalizione con BSW nel contesto.

In termini di Turingia, il candidato principale dell'SPD, Georg Maier, vede un'opportunità concreta per una coalizione con l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), ma solo se il BSW locale diventa più pragmatico e si concentra su questioni della Turingia. Secondo quanto dichiarato dal 57enne al "Welt", la presidente federale dell'SPD, Saskia Esken, ha suggerito che le associazioni statali dovrebbero prendere una decisione su una possibile coalizione con il BSW.

Maier ha espresso il suo dissenso con Wagenknecht, sostenendo che le sue azioni sono dannose per le possibilità della coalizione. Ha sottolineato nell'intervista al "Welt" che Wagenknecht sta facendo il possibile per impedire una simile alleanza, poiché le sue richieste non sono compatibili né con l'SPD né con la CDU.

Come previsto, le nuove elezioni per il parlamento statale della Turingia sono previste per settembre. Secondo gli ultimi sondaggi, la corsa per il secondo posto potrebbe essere molto serrata tra la CDU e il BSW. La situazione politica è così complessa che, al momento, una coalizione di CDU, BSW e SPD sembra l'unica opzione politica realistica, che garantirebbe anche la maggioranza. Tuttavia, Wagenknecht ha posto la sua posizione sulla guerra e sulla pace come condizione per la formazione di coalizioni negli stati, un tema che rientra nella competenza del governo federale, non degli stati.

La CDU è prevista per competere strettamente per il secondo posto nelle prossime elezioni del parlamento statale della Turingia, secondo gli ultimi sondaggi. Date le complesse circostanze politiche, una coalizione di CDU, BSW e SPD sembra l'unica opzione politica realistica nella Turingia, che potrebbe garantire la maggioranza.

Leggi anche: