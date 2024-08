Il leader dello SPD afferma che senza la fornitura di armi, l'Ucraina sarebbe destinata ad essere completamente distrutta.

Prima delle elezioni statali in Turingia e Sassonia, la leader dell'SPD Saskia Esken rafforza il sostegno militare all'Ucraina contro la Russia. La cancelliera Olaf Scholz lavora per una pace giusta e sostenibile, ha detto al gruppo di giornali Funke. "Finché Putin non rinuncerà alle sue intenzioni ostili verso l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente." Esken collega le sue dichiarazioni alla critica alla co-portavoce del Partito di Sinistra, Sahra Wagenknecht. "Se, come la signora Wagenknecht e altri, smettessimo oggi di fornire armi all'Ucraina, il paese sarebbe conquistato domani e cancellato dalla mappa il giorno dopo. Ciò avrebbe conseguenze catastrofiche per la sicurezza in tutta l'Europa, che non porterebbe a meno armamenti e certamente non alla pace."

11:48 PM L'Ucraina si prepara al suo inverno più difficile maiA causa dei danni alla sua infrastruttura energetica e di potenza causati dagli attacchi russi, l'Ucraina si aspetta il suo inverno più difficile mai. "Ci troviamo di fronte al nostro inverno più difficile mai", dice il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una videoconferenza. Questo inverno sarà ancora più difficile dell'ultimo, poiché i danni degli attacchi russi in corso si sono accumulati. L'esercito russo utilizza diverse armi in attacchi coordinati per infliggere il maggior danno possibile, dice. Durante un inverno mite, il consumo di elettricità è di circa 18 gigawatt, mentre in un inverno freddo è di 19 gigawatt. Inoltre, deve essere stabilita una riserva di un gigawatt, dice Haluschtschenko. Gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

11:08 PM NATO aumenta il livello di sicurezza alla base aerea di GeilenkirchenA causa di una minaccia perceita, la NATO aumenta il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa, secondo un portavoce della base. Questa decisione si basa su informazioni di intelligence che indicano una potenziale minaccia. "Non c'è motivo di allarmarsi e si tratta di una misura precauzionale per garantire che possiamo continuare le nostre operazioni critiche", dice il portavoce. La polizia è presente sul posto, ma non sono forniti ulteriori dettagli, come il numero di forze déployate.

10:07 PM L'Ucraina riferisce un attacco al forte di KurskIl militare ucraino riferisce un altro attacco contro le truppe russe nella regione di Kursk. Nel pomeriggio, hanno preso di mira un forte russo utilizzando bombe guidate USA, secondo il comandante dell'aeronautica, Mykola Oleshchuk. "Un comando drone, un'unità di guerra elettronica, equipaggiamento, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", scrive Oleshchuk accanto a un video che sostiene di mostrare l'attacco.

9:43 PM La conferenza sulla pace della Svizzera tiene la prima riunione di follow-upDopo la conferenza sulla pace in Svizzera di giugno, si è tenuta la prima riunione di follow-up, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di oltre 40 paesi e organizzazioni hanno partecipato alla sessione virtuale. Verranno programmati ulteriori incontri di gruppi di lavoro.

9:08 PM Habeck: più rifugiati ucraini dovrebbero lavorare in GermaniaIl ministro dell'Economia Robert Habeck spera che più rifugiati ucraini in Germania trovino lavoro. Possibili ostacoli come circostanze familiari, malattie, trauma da guerra o bisogni di assistenza all'infanzia potrebbero ostacolare il lavoro, ha detto il politico dei Verdi a Welt TV. "Tuttavia, in generale, è meglio per tutti lavorare - è meglio per le persone, per la loro integrazione e per il sistema sociale." Habeck è scettico sui commenti come quelli del ministro presidente del Brandeburgo e del politico SPD Dietmar Woidke, che ha messo in discussione l'assegno per i rifugiati ucraini. "Credo che sia dovuto alle campagne elettorali dell'Est della Germania un po' dure e non è stato completamente pensato".

8:28 PM Brigata lancia l'offensiva nel Kharkiv: due chilometri avanzatiIl militare ucraino ha annunciato una spinta nella regione di Kharkiv. Le truppe hanno avanzato quasi due chilometri nella zona della prima linea, secondo la 3ª Brigata d'assalto separata delle forze terrestri ucraine. L'obiettivo principale dell'operazione era indebolire la capacità offensiva della 20ª Armata della Federazione Russa, che il militare ucraino afferma sia stato raggiunto. Non può essere verificato in modo indipendente. La brigata riferisce anche che il lato russo ha perso 300 soldati negli ultimi quattro giorni e una notevole quantità di equipaggiamento e armi è stata distrutta o danneggiata. L'entità dell'attacco contrattaccato rimane incerta.

8:00 PM Il servizio di intelligence è stato apparentemente interferito con la trasmissione televisiva russaIl servizio di intelligence ucraino (HUR) è stato apparentemente interrotto la trasmissione di diversi canali televisivi russi e l'ha sostituita con un video sulla guerra in Ucraina. "HUR ha hackerato la televisione russa e ha mostrato la realtà della guerra [alla popolazione]", ha detto una fonte del servizio di intelligence al giornale "Kyiv Post" e all'agenzia di notizie RBC Ukraine. Il video inserito è stato trasmesso tre volte durante il prime time ieri sera. I canali interessati includevano Pervouralsk, Evraziya 360 e Pervyj Kanal TV. A causa dell'attacco, nove canali hanno temporaneamente sospeso la loro programmazione, è stato riferito.

C'è stata una riduzione del numero di truppe terrestri russe situate a Kaliningrad, un'enclave russa situata tra la Polonia e la Lituania sul mar Baltico, secondo il comandante delle forze armate lituane Raimundas Vaikšnoras, che ha condiviso queste informazioni con il portale di notizie "Delfi". Lo collega alla offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. All'inizio del conflitto con l'Ucraina, sono state osservate notevoli riallocazioni di equipaggiamento e truppe da Kaliningrad, ha menzionato il comandante. Dopo il completamento delle rotazioni, i soldati sono tornati, ma ora c'è una riduzione, in particolare delle truppe terrestri.

18:40 "Armeni? Chi ne ha bisogno?" - Lukashenko scatena la rabbiaLe controversie remark di Alexander Lukashenko, il "dittatore bielorusso", hanno scatenato l'indignazione. Lunedì sera, manifestanti hanno lanciato uova contro l'ambasciata bielorussa a Yerevan, la capitale armena, chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore, come suggerito dai media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva espresso la sua disapprovazione per l'orientamento pro-ovest dell'Armenia sulla televisione di stato russa, dicendo "Chi ha bisogno degli armeni? Nessuno. Lasciamoli sviluppare la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Cosa è la Francia? Chi è Macron? Domani, quando Macron se ne sarà andato, tutti dimenticheranno gli armeni", riferendosi al presidente francese. Le tensioni tra Armenia e il suo alleato di lungo termine, la Russia, sono aumentate dal momento in cui l'Azerbaigian ha conquistato la regione del Nagorno-Karabakh in un'operazione militare nel settembre 2020, ponendo fine a tre decenni di governo separatista armeno.

18:03 L'Ucraina riferisce vittime per l'attacco con bombe a razzoDue persone sono state uccise nella regione di Sumy, al confine con la regione russa di Kursk, a causa di un attacco con due bombe a razzo, secondo l'ufficio del procuratore dell'Ucraina. Le bombe russe erano dirette a componenti dell'infrastruttura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva visitato Sumy in precedenza durante la giornata di giovedì, dichiarando che gli attacchi contro la città erano diminuiti dopo la cattura di parti della regione di Kursk.

17:28 Le autorità russe: la petroliera prende fuoco dopo l'attacco ucrainoUna petroliera è in fiamme nel porto di Kavkaz nella regione di Krasnodar, a est della Crimea, secondo le autorità russe. L'incidente viene attribuito a un attacco ucraino. Diversi media russi diffondono foto e video che mostrano l'incendio e le colonne di fumo. Anche l'esercito ucraino condivide questi media sui social network, dicendo "Neptuno fa visita al porto di Kavkaz". Rapporti non verificati sui canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile ucraino Neptune, sebbene l'arma abbia un raggio ufficiale di 300 chilometri e la linea del fronte sia più lontana. Mosca utilizza il porto per rifornire le sue truppe impegnate nella guerra contro l'Ucraina.

18:39 Aggiornamento: la nave è stata segnalata come affondata a seguito dell'incendio. A bordo c'erano 30 serbatoi di carburante.

16:41 La Russia dichiara la vittoria vicino a Pokrovsk, l'Ucraina riferisce successi nel KurskLe truppe russe affermano di aver catturato un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, avanzando di 10 chilometri verso un importante hub logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva annunciato i piani per rafforzare le truppe nella regione di Pokrovsk. Nel frattempo, ha riferito vittorie ucraine nella regione russa di Kursk, dicendo che un altro villaggio è stato conquistato e "il fondo di scambio" - i soldati catturati - è stato aumentato. Secondo le affermazioni, le forze ucraine ora controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nel Kursk. Tuttavia, queste affermazioni devono ancora essere verificate.

16:12 L'Ucraina nega il tentato assalto alla centrale nucleare: la Russia potrebbe compiere una "provocazione nucleare"L'Ucraina respinge le affermazioni del presidente russo Vladimir Putin secondo cui i soldati ucraini hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una bugia assoluta", afferma Andrii Kovalenko, capo del dipartimento per contrastare la disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. La Russia ha diffuso in precedenza informazioni false sulla preparazione ucraina per una "provocazione nucleare" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Tuttavia, tutti gli indizi suggeriscono che la Russia potrebbe pianificare questa provocazione, continua Kovalenko. Egli considera "genuina la possibilità di una provocazione nucleare da parte della Russia" a causa dell'impegno attivo di Putin.

15:46 Il gasdotto dell'UE è quasi pieno

Due mesi prima della scadenza, le infrastrutture di stoccaggio del gas nell'Unione Europea sono quasi al 90% di capacità. L'UE si dichiara "pronta per l'inverno imminente", come dichiarato dalla Commissione Europea. Dopo l'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina, i 27 paesi dell'UE hanno concordato in estate 2022 che lo stoccaggio del gas nell'UE dovrebbe essere mediamente al 90% di capacità entro novembre. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, ci sono differenze tra i paesi: il livello più alto è in Spagna al 100%, il più basso in Lettonia intorno al 69%. In Germania, lo stoccaggio è al 93,6% di capacità. L'UE mira a ridurre ulteriormente la sua dipendenza dal gas naturale russo. Al suo posto, sta importando maggiori quantità di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale dalla Norvegia.

15:21 Putin: l'Ucraina ha attaccato la centrale nucleare russa

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver attaccato la centrale nucleare di Kursk. "Le forze opposte hanno tentato di attaccare la centrale nucleare la scorsa notte", dice Putin senza fornire prove. "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica è stata informata", aggiunge Putin durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) aveva espresso in precedenza preoccupazioni per gli effetti del combattimento sulla centrale nucleare e aveva invitato "tutte le parti a mantenere la massima prudenza". Leggi di più qui.

14:50 Il capo dell'AIEA visiterà la centrale nucleare contestata di Kursk

Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, visiterà la centrale nucleare di Kursk in Russia la prossima settimana. La visita è stata confermata da un portavoce dell'AIEA, dicendo che si svolgerà "la prossima settimana". All'inizio di agosto, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco su larga scala nella regione russa di Kursk. La corporation russa dell'energia nucleare, Rosatom, ha quindi emesso avvertimenti su una potenziale minaccia per la centrale nucleare a causa dell'aggressione ucraina, che si trova a circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 Russia: 115,000 Residents Fled Threatened Regions

115,000 persone sono state evacuate dalle regioni minacciate lungo il confine ucraino in Russia, come riferito dal Vice Primo Ministro Denis Manturov. Egli discute l'analisi dei danni agrari e industriali causati dall'offensiva ucraina durante un incontro con il Presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari. "Vi ho convocati per discutere della situazione attuale nelle regioni di confine della Russia," dice Putin all'inizio dell'incontro.

14:00 Tusk Convinto dal Potenziale Ruolo dell'India nei Colloqui di Pace Ucraini

Il Primo Ministro della Polonia Donald Tusk è ottimista riguardo al potenziale ruolo del Primo Ministro dell'India Narendra Modi nella mediazione del conflitto ucraino. "Sono lieto che il Primo Ministro abbia dimostrato la sua disponibilità a lavorare personalmente per una risoluzione pacifica, equa e rapida della guerra," ha detto Tusk a Varsavia dopo aver incontrato Modi. L'offerta di Modi di mediare è importante poiché si recherà a Kyiv per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che non sostiene le sanzioni occidentali contro la Russia. Leggi di più qui.

13:40 Incursione a Kursk Non Sembra Limitata

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ritiene che l'incursione dell'Ucraina in Russia sarà "un'operazione spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, secondo un rapporto sulla situazione della corrispondente di ntv Nadja Kriewald a Sumy, nell'Ucraina orientale, non ci sono attualmente segni di questo. "Al contrario," dice lei.

13:20 Colpo Gravissimo per la Forza Aerea Russa a Savasleyka

Sono stati distrutti diversi aerei militari russi negli attacchi ucraini alla base aerea di Savasleyka. La televisione di stato ucraina Suspilne riferisce questo, citando fonti di intelligence. Secondo queste fonti, un intercettore supersonico MiG-31K e due aerei da trasporto strategici Il-76 sono stati distrutti, e circa cinque aerei, probabilmente MiG-31K/I, sono stati danneggiati in un attacco dell'16 agosto. Un deposito di carburante è stato colpito in un attacco dell'13 agosto, e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.

13:06 Indagine dell'FSB sui Giornalisti di CNN

Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri, tra cui un reporter di CNN e due giornalisti ucraini, per aver riferito nella regione russa di Kursk. L'FSB afferma che i giornalisti hanno illegalmente attraversato il confine di stato per girare in Ucraina controllata da Sudja, e l'FSB prevede di emettere presto mandate di arresto internazionali. I giornalisti rischiano fino a cinque anni di carcere per aver attraversato il confine e riferito in un'area non autorizzata. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato rilasciato dalla custodia russa come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Leggi di più qui.

12:34 Zelenskyy nella Regione di Frontiera: Fondo per lo Scambio di Prigionieri Rinforzato

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove i soldati ucraini hanno invaso la Russia da più di due settimane. Ha annunciato la cattura di un'altra città nella regione di Kursk e il rafforzamento del "fondo di scambio", che si riferisce alla cattura di soldati russi per futuri scambi di prigionieri con quelli detenuti dalla Russia. Zelenskyy ha menzionato che gli attacchi a Sumy e le vittime civili nella zona sono diminuiti dall'offensiva di Kursk. Ha pubblicato un video di lui con il Comandante in Capo delle Forze Armate Ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo ha informato sui rinforzi nell'est dell'Ucraina, dove la Russia continua ad avanzare.

12:06 Possibili Attività di Spionaggio Russa con Droni Vicino all' Infrastruttura Critica in Germania?

Droni sospetti sono stati segnalati sopra il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein, in Germania. Lo riferisce il giornale "Bild". Negli ultimi giorni, sono stati avvistati droni misteriosi che volavano a velocità elevate sopra la centrale nucleare dismessa e la terminale GNL di Brunsbüttel. La Procura della Repubblica di Flensburg sta indagando per sospetto spionaggio con l'intento di sabotaggio. Internamente, fonti indicano che la zona di divieto di volo sopra la centrale nucleare è stata ripetutamente violata, e un oggetto nemico, sospettato di essere un drone militare, è stato rilevato. Come riferisce "Bild", si presume che i droni siano operati da agenti russi e possano essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv Avverte di Possibili Bombardamenti Aerei

L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv emette un avvertimento sul rischio elevato di attacchi aerei prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato. Nel prossimi giorni e durante il weekend, c'è un'alta probabilità che la Russia lancia attacchi con droni e missili, come menzionato sul loro sito web. L'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. Da quando il conflitto in Ucraina è iniziato due anni e mezzo fa, questa celebrazione ha acquisito un significato maggiore per gli ucraini. Di recente, i soldati ucraini hanno attraversato inaspettatamente il confine russo nella regione di frontiera di Kursk. Il Presidente russo Vladimir Putin ha definito questo un provocazione e ha minacciato rappresaglie.

11:13 Incendio in una Base Militare a Volgograd

Scoppiano le fiamme in una struttura militare situata vicino a Marinovka nella regione meridionale russa di Volgograd. La popolazione riferisce esplosioni. Le autorità della regione attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino. Non ci sono state segnalate vittime.

10:41 Ora 10:41: Now dipende da rifugi prefabbricati dalla RussiaCome segnalato dalle autorità locali, stanno venendo installati rifugi sicuri prefabbricati per gli abitanti della regione russa di Kursk. "Su mia direttiva, l'amministrazione comunale di Kursk ha individuato luoghi centrali per il dispiegamento di rifugi prefabbricati modulari," spiega il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. I rifugi vengono costruiti in aree ad alto traffico, come 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che trasporta uno dei moduli. I rifugi vengono anche installati in altri due siti, tra cui Kursk, dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia sostiene che l'Ucraina intenda attaccare l'impianto, che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina riferisce avanzamenti continui a KurskL'Ucraina riferisce più di 40 attacchi delle forze russe vicino alla città di Pokrovsk. La maggior parte di essi è stata respinta. Il presidente Zelensky garantisce rinforzi per le truppe nella zona. Inoltre, i progressi nella regione di Kursk persistono.

here.

09:42 Regioni russe sotto attacco da droni ucrainiSulla base delle dichiarazioni ufficiali, l'esercito russo respinge numerosi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Come spiegato dal governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, su Telegram, "La maggior parte dei droni è stata distrutta" vicino al villaggio di Marinovka (vedi voce alle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che "Due missili e un drone ucraini sono stati neutralizzati dalla difesa aerea russa". Nella regione più meridionale di Rostov, il governatore Vasily Golubev dichiara che un attacco con cinque droni è stato "respinto". Droni sono anche segnalati essere stati distrutti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Kiev cerca l'approvazione degli Stati Uniti per le armi a lungo raggio contro i bersagli russiIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov incontra a Kiev una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo il ministero di Kiev, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone discutono della situazione al fronte e della politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato che dovremmo ricevere Immediately l'autorizzazione dai nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia," ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici."

08:36 L'attore di Star Wars lancia una raccolta fondi per l'UcrainaL'attore americano Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", sta raccogliendo fondi per i robot antiminia per l'Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, cerca di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". I robot possono rimuovere le mine anche nelle aree inaccessibili, a distanza di sicurezza dagli operatori. "Uno dei crimini più odiosi che la Russia ha commesso in Ucraina è la disseminazione di innumerevoli mine," ha detto Snyder. "Ho visitato aree abbandonate vicino al fronte dove le persone corrono rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite." L'Ucraina è pesantemente minata e il suo disminamento potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino prepara i russi per una "nuova realtà"L'incursione ucraina a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Anche se i territori sono distanti, una fonte vicina al Cremlino ha informato il portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Ma anche la penetrazione nel territorio russo e il controllo su villaggi è un evento nuovo e piuttosto disturbante." Per alleviare l'apprensione aumentata dall'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di preparare i russi a vivere in "una nuova realtà" e "una nuova normalità". Il messaggio è: Il nemico ha effettivamente penetrato il territorio russo, la sua sconfitta è imminente - ma il ritorno del territorio richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti. Nel frattempo, sono incoraggiati a "trasformare la negatività e lo shock in un'espressione positiva" - principalmente raccogliendo forniture di aiuti per la regione di Kursk. In generale, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza concordano che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare per diversi mesi. Una fonte vicina al governo nota che questo periodo di tempo è "abbastanza ottimistico - se le cose vanno bene."

07:30 Confermato l'incendio in una struttura militare a Volgograd, in RussiaLe autorità russe hanno confermato i rapporti di un incendio in una struttura militare nella regione di Volgograd, nel sud della Russia, dopo un attacco di un drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato su Telegram che il drone ha urtato la struttura. Per fortuna, non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura militare è stata interessata, ma ha menzionato che il villaggio di Marinovka è stato preso di

06:20 Esplosioni a Kalach-on-Don, base aerea russa colpita da attacco con droniDurante la notte, sono state udite esplosioni nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd. Secondo i canali Telegram russi, queste esplosioni sarebbero presumibilmente dovute ad un attacco con droni. Si presume che un incendio si sia verificato in una base aerea adiacente. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio potrebbe essere stata la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, situato circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. Testimoni nella zona hanno riferito di aver udito da sei a dieci esplosioni potenti con il caratteristico suono dei droni, secondo i resoconti Telegram.

05:44 Germania si impegna ad offrire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessarioIl leader del SPD, Lars Klingbeil, ha offerto di offrire ulteriore assistenza all'Ucraina. Se i miliardi pianificati di asset russi congelati non possono essere messi a disposizione dell'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, ha dichiarato Klingbeil nel podcast del vicedirettore "Bild" Paul Ronzheimer. Non dovrebbe arrivare al punto in cui si dichiara "Non ci sono più fondi per l'Ucraina". In un tale caso, "dovremmo ovviamente guardare in Germania dove trovare i fondi", ha detto Klingbeil. "Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina. Le soluzioni devono essere trovate e le troveremo."

04:27 Ucraina risponde agli attacchi notturni con droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha risposto agli attacchi notturni con droni in Russia. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e ad un centro di comunicazioni radio, secondo il capo del HUR Kyrylo Budanow sul sito militare "The War Zone". Sono stati utilizzati circa 50 droni. Si sta esaminando l'eventuale entità dei danni. Le autorità russe hanno annunciato questa mattina di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo.

03:09 Giubbotti antiproiettile e caschi per gli addetti ai seggi elettorali a KurskPer le elezioni regionali anticipate nella contesa regione russa di Kursk, vicino al confine, la Russia sta pianificando di equipaggiare gli addetti ai seggi elettorali con giubbotti antiproiettile e caschi. Inoltre, saranno allestite stazioni di voto aggiuntive in altre aree per coloro che hanno lasciato il distretto, ha dichiarato Tatiana Malakhova, capo della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. Permane uno stato di emergenza nella regione. Le elezioni per la carica di governatore e per il parlamento regionale sono previste in diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre. I cittadini dei distretti di frontiera hanno già avuto la possibilità di votare in anticipo, compreso Kursk, Belgorod e Bryansk, grazie alla commissione elettorale centrale di Mosca.

01:34 Fico si sente sotto pressione per le opinioni sulla politica esteraIl Primo Ministro slovacco Robert Fico ha espresso il suo sentirsi sotto pressione per le opinioni delle democrazie occidentali riguardo a importanti questioni di politica estera. Egli sostiene che coloro che si discostano dal consenso sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. In occasione del 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico ha tracciato paralleli tra la violenta repressione della "Primavera di Praga" e la pressione attuale delle opinioni in Europa. Egli si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e è stato accusato di avere sentimenti pro-russi come conseguenza.

00:12 Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina nel corso di un giorno. Di questi, 44 sono stati respinti con successo, secondo lo Stato Maggiore. Il combattimento continua in altri due luoghi, ha dichiarato lo Stato Maggiore alle 21:00 CET. Sono stati segnalati 238 soldati russi uccisi o feriti negli scontri. Non sono disponibili informazioni immediate sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

22:59 Russia: Sventato tentativo di infiltrazione ucraina a BryanskLa Russia afferma di aver sventato un tentativo di infiltrazione di "agitatori" ucraini nella regione russa di frontiera di Bryansk, che confina con Kursk. Il presunto tentativo di infiltrarsi del "gruppo di intelligence-sabotaggio ucraino" è stato sventato dall'FSB e dall'esercito russo, secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz. "Gli aggressori hanno ricevuto la loro punizione", ha sottolineato. La situazione è ora sotto controllo.

21:00 Zelensky: l'Ucraina attende l'allocazione immediata dei miliardi di aiutiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l'Ucraina attende con impazienza l'allocazione immediata dei miliardi di aiuti finanziari promessi dall'Occidente. Questo finanziamento sarà in parte derivato dalle entrate dei beni governativi russi sequestrati. Nonostante le numerose assicurazioni politiche, Zelensky dice nel suo discorso notturno che sono necessarie azioni più concrete. "Ma abbiamo bisogno di azioni attive", afferma. L'Ucraina ha bisogno delle entrate generate dai beni russi congelati per contrastare l'aggressione russa. "Le trattative pertinenti sono state in corso troppo a lungo e ora sono necessarie decisioni rapide". I paesi del G7 hanno promesso di offrire nuovo aiuto finanziario a Kyiv al loro summit di giugno, con un prestito generoso di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi sui beni russi congelati.

20:30 Putin Loda Putin Commends Strengthening Trade Ties with ChinaIl Presidente russo Vladimir Putin elogia la crescente collaborazione con la Cina. "I nostri rapporti commerciali prosperano (...). L'attenzione che entrambe le governi dedicano ai legami commerciali e economici sta dando i suoi frutti," dice Putin durante un incontro con il Premier cinese Li Qiang al Cremlino. La Cina e la Russia hanno "ambiziosi progetti congiunti e iniziative nei settori economico e umanitario," aggiunge Putin. Secondo il Cremlino, Li considera i rapporti tra Cina e Russia a un "picco senza precedenti". La partnership tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un partner commerciale cruciale a causa delle sanzioni occidentali.

19:55 Richiesta Rifiutata: L'ex Vice Ministro della Difesa Russo Rimane in DetenzioneL'ex Vice Ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, sospettato di corruzione, rimane in detenzione. La sua richiesta di arresti domiciliari con severe condizioni e il suo appello contro la detenzione sono stati respinti, secondo TASS. Bulgakov in precedenza sovrintendeva all'acquisizione di materiali per l'esercito russo prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ha anche approvato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società avrebbe ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando circa 50 milioni di rubli (500.000 euro) di danni, secondo gli intermediari.

19:30 L'Ucraina Rinforza le Unità a PokrovskSecondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando le sue forze nella regione altamente contestata di Pokrovsk nell'est del paese. Ha dichiarato in una briefing televisiva che sono a conoscenza dei piani delle forze russe nella zona. Simultaneamente, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, ha detto Zelensky. Anche se alcune aree sono ora sotto il controllo ucraino, non ha fornito ulteriori informazioni.

19:10 Gli Ucraini in Ungheria Fronteggiano lo SfrattoA seguito di un decreto ungherese che nega la protezione generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini in Ungheria si trovano di fronte alla possibile perdita dei loro alloggi per rifugiati. I rifugiati privati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, come riferito da Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom provenienti dalla regione ucraina occidentale di Transcarpathia, dove c'è una consistente minoranza ungherese, sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedentiqui.

Considerando la situazione in corso in Ucraina, l'Unione Europea continua a sostenere l'aiuto militare alle forze ucraine, come dichiarato dal leader del SPD Saskia Esken, che critica l'idea di interrompere le consegne di armi poiché ciò porterebbe alla conquista dell'Ucraina e avrebbe conseguenze disastrose per la sicurezza dell'Europa. Via via che le tensioni tra Ucraina e Russia aumentano, il Ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko prevede che l'Ucraina attraverserà il suo inverno più difficile a causa dei danni inflitti alla sua infrastruttura energetica e di potenza da parte degli attacchi russi.

Leggi anche: