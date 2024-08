- Il leader dell'ICH vietato a livello nazionale fu costretto a uscire

Entro l'11 settembre, il capo del Centro Islamico di Amburgo (IZH), etichettato come estremista e conseguentemente bandito, deve lasciare la Germania. Questa settimana, l'Ufficio dell'Interno di Amburgo ha notificato l'espulsione al 57enne Mohammed Hadi Mofatteh, come confermato da un portavoce ufficiale. Se disobbedisse, sarebbe espulso in Iran a sue spese.

Ritiene si sia il più riverito leader spirituale dei sciiti europei, a esclusione del Regno Unito, Mofatteh sarebbe subordinato al Supremo Leader dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, e considerato suo emissario in Germania, secondo l'Ufficio per la Protezione della Costituzione di Amburgo. Entrato nell'IZH nel 2018, è stato una figura fondamentale nell'organizzazione da tempo.

Il portavoce non ha confermato se Mofatteh abbia obbedito all'ordine di espulsione. La scadenza per la partenza era il 14° giorno dalla notifica, il che indica che l'ordine è stato probabilmente consegnato il mercoledì. Se Mofatteh rientrasse, rischierebbe la detenzione fino a tre anni.

L'espulsione non è stata una sorpresa per Mofatteh: cinque settimane prima, il Ministro Federale dell'Interno Nancy Faeser ha bandito il suo IZH e altre cinque organizzazioni affiliate al centro come un veicolo significativo per la propaganda iraniana in Europa. Dopo un sequestro su scala nazionale dei beni e delle strutture alla fine di luglio, la Moschea Blu gestita dall'IZH sull'Alster di Amburgo è stata anche chiusa.

Il Senatore dell'Interno di Amburgo, Andy Grote (SPD), vede l'espulsione come una conseguenza logica. "In qualità di più alto emissario religioso del regime di Tehran, il suo mandato in Germania è terminato. Lottiamo costantemente contro l'estremismo islamico e utilizziamo tutti i mezzi legati alla residenza per farlo."

A fine 2022, anche il vice leader dell'IZH, Sejed Soliman Mussawifar, è stato espulso dalla Germania a causa dei suoi legami con la milizia libanese Hezbollah. Nonostante un ricorso al Tribunale Amministrativo Superiore di Amburgo in seconda istanza, non è riuscito a fermare la deportazione. Dal 2020, l'organizzazione terroristica filoiraniana è proibita in Germania.

Tre ricorsi legali contro il divieto dell'IZH al Tribunale Amministrativo Federale

Secondo l'ordine del Ministero dell'Interno tedesco, l'IZH, controllato da Tehran, persegue obiettivi incostituzionali diffondendo i principi della Rivoluzione Islamica in Germania.

Rappresentanti dell'associazione bandita hanno denunciato questo come "un'accusa" e hanno intentato una causa. Secondo un portavoce del tribunale, ora ci sono tre cause in corso presso il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. Oltre all'IZH, anche il Centro Culturale Islamico di Francoforte, anch'esso bandito, ha presentato presunte cause, mentre il Centro Islamico di Berlino lo ha fatto in precedenza.

L'obiettivo principale della causa è quello di riaprire la Moschea Blu per i fedeli, come dichiarato dai rappresentanti dell'IZH. Chiudendo la Moschea dell'Imam Ali - il suo nome ufficiale - i musulmani sciiti che si riuniscono lì sono privati di un luogo di preghiera cruciale e la loro libertà religiosa, garantita dalla Costituzione tedesca, è ostacolata.

I fedeli si sono radunati fuori dalla Moschea Blu durante le preghiere del venerdì per settimane.

Non è atteso un verdetto sull'istanza urgente presentata dal Centro per la Cultura Islamica di Francoforte almeno fino a tarda settembre, come dichiarato dal portavoce del tribunale. Si prevede che gli altri processi dureranno più a lungo.

