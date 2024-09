Il leader dell'Assia Rhein sostiene una riforma del sistema di asilo

Prima delle discussioni sulla politica migratoria tra la coalizione del semaforo, l'Unione e gli Stati federali, il Presidente del Ministero dell'Assia, Boris Rhein, ha proposto un cambiamento nella politica migratoria. Parlando con il gruppo mediatico Funke, Rhein, politico della CDU, ha sostenuto che a causa dei problemi di terrorismo legati alla migrazione in Germania, la coalizione dovrebbe governare di conseguenza. Ha proposto un cambiamento nella politica migratoria, suggerendo che il governo federale dovrebbe sostenere i controlli alle frontiere e respingere ingiustamente le persone alla frontiera.

Inoltre, Rhein ha sostenuto l'attuazione coerente delle regole di Dublino a livello europeo. Secondo queste regole, le procedure di asilo dovrebbero avvenire principalmente nel paese dell'UE in cui i rifugiati sono entrati per primi. Ha inoltre chiesto che più paesi vengano classificati come sicuri e che le espulsioni avvengano verso paesi come l'Afghanistan e la Siria. Infine, il Presidente del Ministero ha sostenuto la revoca della cittadinanza per i criminali e le minacce.

Aggressione a Solingen

Rhein ha parlato in seguito all'attacco con coltello alla festa della città di Solingen, che ha lasciato tre morti e otto feriti, alcuni gravi, circa una settimana fa. L'Ufficio del Procuratore Generale federale sospetta un movente islamico dietro il crimine, con l'allegato autore, un siriano di 26 anni, che era stato precedentemente proposto per l'espulsione in Bulgaria, dove era entrato per primo nell'UE.

L'incidente ha scatenato un dibattito sulle espulsioni e i divieti di coltelli. In risposta, il governo federale ha proposto un pacchetto di sicurezza. Questo pacchetto include il rafforzamento della legge sulle armi, ulteriori misure contro l'islamismo violento e sostanziali modifiche alle leggi sulla residenza e l'asilo. Martedì, il governo federale si riunirà con gli Stati e l'Unione per discutere ulteriori passi e la fattibilità di queste misure.

